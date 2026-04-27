Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Convenio_U_de_Granada_3_f4506e7303
Nuevo León

Participa Santos Guzmán en cumbre de rectores de México y España

Impulsa rector de la UANL alianzas internacionales y convenios con universidades españolas durante encuentro académico en Castellón

  • 27
  • Abril
    2026

El rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, participó en la II Cumbre México-España de Rectoras y Rectores, donde destacó la relevancia de fortalecer la colaboración internacional entre instituciones de educación superior y formalizó nuevos convenios con universidades de Granada y Extremadura.

El encuentro binacional, organizado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se llevó a cabo los días 20 y 21 de abril en la Universitat Jaume I, en Castellón de la Plana, España.

Convenio U de Granada 1.JPG

En este espacio, autoridades académicas de ambos países coincidieron en la necesidad de impulsar proyectos conjuntos en investigación, formación y transferencia de conocimiento.

Cooperación académica México–España

Durante su participación en la mesa redonda “Ciencia, tecnología e innovación para un futuro común”, Guzmán López subrayó que las cátedras binacionales representan un mecanismo clave para consolidar la cooperación académica entre México y España.

“En un entorno global marcado por desafíos complejos, como la transición energética, la transformación digital o la sostenibilidad, la cooperación internacional entre universidades debe evolucionar hacia esquemas más estructurados, sostenibles y orientados a resultados”, señaló el rector.

Convenio U de Extremadura 3.JPG

Agregó que el verdadero valor de estas cátedras radica en su capacidad para construir agendas compartidas en áreas estratégicas, alineando capacidades científicas, recursos institucionales y prioridades nacionales, con impacto directo en el desarrollo académico y social.

Asimismo, el rector de la UANL propuso fortalecer estos mecanismos para impulsar programas de doble titulación, así como ampliar la movilidad estudiantil y la matrícula de estudiantes extranjeros entre ambas naciones.

En este sentido, destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a la formación de talento altamente especializado en contextos internacionales y a la consolidación de comunidades académicas más diversas y competitivas a nivel global.

Convenio U de Extremadura 1.JPG.JPG

Entre las áreas prioritarias de colaboración, mencionó las ciencias de la salud y biomédicas, manufactura avanzada, ingeniería civil, sustentabilidad, ciencia de los suelos, transformación digital e inteligencia artificial.

Ratifican convenios con universidades españolas

Como parte de la agenda de trabajo, la UANL formalizó la ratificación de convenios de colaboración con universidades españolas. En el caso de la Universidad de Granada, se renovaron tanto el convenio general como el específico de movilidad estudiantil, firmado por los rectores Santos Guzmán López y Pedro Mercado Pacheco.

España de Rectoras y Rectores 2.JPG

Por su parte, la Universidad de Extremadura refrendó su acuerdo general de colaboración con la institución neoleonesa, a través de la firma de la vicerrectora de Planificación Académica, Mercedes Rico García, en representación del rector Pedro M. Fernández Salguero.

La CRUE, organismo que agrupa a 77 universidades españolas, 50 públicas y 27 privadas, promueve desde 1994 la cooperación académica, la investigación, la innovación y la difusión de la ciencia y la cultura como ejes fundamentales de la educación superior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_28_at_12_24_10_AM_0f14e4aa17
Extranjeros encubiertos: ¿también hay en México espías rusos?
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
IMG_2348_7b80a9674b
Suman 93 empresas alineadas con 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'
publicidad

Últimas Noticias

andrada_4401d093e0
Enfrentaría Esteban Andrada sanción de 15 partidos por agresión
militao_mundial_lesion_af84aec58f
Golpe para Brasil: Militão se pierde el Mundial 2026 tras cirugía
Whats_App_Image_2026_04_28_at_1_39_04_AM_59f4b7fde7
Guido Pizarro, técnico de Tigres, es ‘socio’ de las semifinales
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_04_26_T163554_988_5692cecb41
Hallan fragmento de 'La Ilíada' dentro de una momia egipcia
nl_jose_lobaton_0761623c15
Afectados contestan a Lobatón: ‘Si estás, ¡recíbenos!
EH_OJOS_7_5657bad9a3
Capturan a 'El Jardinero' en Nayarit; era buscado por EUA
publicidad
×