Onda de calor elevará temperaturas históricas en el sur de NL

Autoridades meteorológicas advirtieron sobre un incremento significativo en las temperaturas en el sur de Nuevo León, donde se prevén valores por encima de los registros históricos debido a una onda de calor que afecta gran parte del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calor extremo, favoreciendo temperaturas máximas hasta un 95% por encima de lo habitual en esta región.

Municipios más afectados

Las altas temperaturas impactarán principalmente en los municipios del sur del estado, entre ellos:

Mier y Noriega

Doctor Arroyo

General Zaragoza

Aramberri

Galeana

Iturbide

Rayones

En estas localidades, se esperan temperaturas superiores a los 36 grados Celsius, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente en grupos vulnerables.

Como antecedente, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que el pasado 25 de abril de 2026, el municipio de Aramberri registró una temperatura máxima de 37.5°C, lo que confirma la tendencia al alza en los termómetros.

Estas son las recomendaciones ante calor extremo

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil de Nuevo León emitieron una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones a la salud.

Una de las principales recomendaciones es beber agua de forma frecuente, incluso si no se tiene sed. Se sugiere consumir entre 2 y 3 litros diarios o más en caso de sudoración intensa.

El uso de ropa holgada, ligera y de colores claros ayuda a mantener el cuerpo fresco. Se recomienda preferir telas como algodón o materiales transpirables.

Es fundamental utilizar protector solar con un factor de protección mínimo de 30, además de sombrero, gorra y lentes de sol.

Asimismo, las autoridades sugieren limitar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 17:00 o incluso hasta las 18:00 horas, cuando el calor es más intenso.

En caso de tener que salir, se recomienda buscar sombra, hacer pausas frecuentes y evitar ejercicio o trabajo físico pesado bajo el sol.

Niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas requieren cuidados especiales durante la ola de calor.

Nunca se debe dejar a personas o animales dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura puede elevarse rápidamente.

Si se presentan síntomas de calor excesivo, lo ideal es trasladarse a un lugar fresco o con aire acondicionado.

También se pueden aplicar paños húmedos en cuello, frente y axilas, además de descansar y evitar esfuerzos físicos.

Es importante reconocer síntomas como sudoración excesiva, mareos, debilidad o náuseas, que pueden indicar agotamiento por calor.

El Centro de Emergencias de Protección Civil Nuevo León informó que mantiene vigilancia continua de las condiciones climatológicas mediante fuentes oficiales, con el objetivo de emitir alertas oportunas a la población.

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