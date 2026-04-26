Sorprende Madonna en club nocturno y canta éxitos clásicos

Madonna reapareció en un club nocturno de West Hollywood con una presentación sorpresa en la que interpretó éxitos clásicos y adelantó nueva música, en un evento que reunió a celebridades y fanáticos en un ambiente íntimo.

La cantante encabezó una fiesta especial conocida como “Club Confessions”, realizada en el icónico recinto The Abbey, donde tomó el control del escenario cerca de la medianoche y desató la euforia del público.

¿Cómo fue la presentación sorpresa?

La aparición de la llamada “Reina del Pop” no fue anunciada oficialmente, lo que provocó largas filas y una fuerte expectativa entre asistentes que buscaban ingresar al lugar.

Una vez dentro, Madonna combinó su faceta de DJ con una actuación en vivo, interpretando temas que marcaron su carrera y que conectaron con distintas generaciones de seguidores.

El evento también contó con la presencia de figuras como Addison Rae, quien ha ganado notoriedad en la escena pop y formó parte del ambiente exclusivo de la noche.

gente. madonna e addison juntas em um clube dançando uma do lado da outra. addison sendo convidada especialmente pela própria madonna.



voces nao entendem oque isso significa pra mim voces NAO ENTENDEM pic.twitter.com/zLM7WA3vib — lorenzo (@crybabyoe) April 26, 2026

Clásicos y nueva música en una misma noche

El show incluyó una mezcla de canciones icónicas como ‘Vogue’ y ‘Like a Prayer’, junto con adelantos de su próximo material discográfico, lo que marcó el regreso de la artista a su esencia dance.

Entre los temas recientes destaca ‘I Feel So Free’, sencillo que forma parte de su nuevo álbum y que retoma sonidos electrónicos característicos de su etapa más orientada a la pista de baile.

Madonna dio una fiesta privada en The Abbey, icónico bar LGBTQI+ de West Hollywood como parte de la promoción de su próximo álbum Confessions II. Vestida con corsé rosa, falda corta y velo de novia, subió a la cabina del DJ, pic.twitter.com/BsetebFltu — Sónica (@Sonica_mx) April 26, 2026

Parte del lanzamiento de ‘Confessions II’

La presentación forma parte de la promoción de ‘Confessions II’, su próximo álbum de estudio programado para lanzarse el 3 de julio de 2026, concebido como una continuación de su disco de 2005 Confessions on a Dance Floor.

El proyecto marca el reencuentro con el productor Stuart Price y mantiene una línea musical centrada en el pop electrónico y la cultura de club.

Comentarios