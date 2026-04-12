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Nuevo León

Guadalupe reporta saldo blanco en operativo de Semana Santa

Con un despliegue de 300 elementos, el municipio garantizó la seguridad en parques y zonas recreativas durante el periodo vacacional

  • 12
  • Abril
    2026

El municipio de Guadalupe informó que, gracias al despliegue estratégico de seguridad y rescate, el operativo de Semana Santa concluyó con saldo blanco.

“El Gobierno de Guadalupe reportó un saldo blanco resultado del operativo implementado para salvaguardar la integridad de ciudadanos y visitantes durante el periodo de Semana Santa”, indicó la administración en un comunicado.

Para este periodo vacacional, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social movilizó a 300 elementos de Policía y Tránsito.

La vigilancia se concentró en puntos de alta concurrencia como Río La Silla y Parque Pipo, Parque Tolteca y La Pastora y las cascadas del Cerro de la Silla y diversos centros recreativos.

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Por su parte, la Dirección de Protección Civil de Guadalupe reportó una afluencia masiva en zonas de senderismo. Durante las jornadas de vigilancia, el cuerpo de rescate intervino en situaciones críticas logrando los siguientes resultados 9 rescates efectuados con éxito y 14 personas puestas a salvo, quienes presentaban cuadros de agotamiento físico, deshidratación o lesiones menores.

El Parque Tolteca se consolidó como el sitio favorito de las familias, registrando la visita de más de 25,000 personas.

Asimismo, las autoridades destacaron que el operativo cubrió con éxito los eventos de talla internacional, como el partido clasificatorio para el Mundial de la FIFA 2026 celebrado en el municipio, el cual se desarrolló sin contratiempos y bajo un ambiente de orden.

Con estas acciones, el municipio informó que cierra el ciclo vacacional cumpliendo el objetivo de salvaguardar a la población en sus principales destinos turísticos y deportivos.


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