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Nuevo León

Llega Monterrey a los 25,000 apoyos a mujeres regias

Adrián de la Garza destacó que el programa no se limita a una transferencia bimestral, sino que es una plataforma integral de desarrollo

  • 14
  • Mayo
    2026

El municipio de Monterrey realizó este jueves una nueva entrega de la Tarjeta Regia Plus, beneficiando a 1,200 mujeres para alcanzar la cifra total de 25 mil beneficiarias.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por su esposa y presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, el edil destacó que el programa no se limita a una transferencia bimestral, sino que es una plataforma integral de desarrollo.

“Tenemos muchos programas y una serie de acciones que están pensadas única y exclusivamente en que estén mejor nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra comunidad de Monterrey”, manifestó el alcalde regio.

“Esperamos en verdad que este programa de la Tarjeta Regia les sirva por el apoyo económico que reciben cada bimestre".

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Las mujeres inscritas en el programa acceden a un ecosistema de beneficios que incluye capacitación, salud y acompañamiento legal y psicológico.

Por su parte, Oyervides instó a las asistentes a aprovechar los servicios municipales y mantenerse informadas a través de los canales oficiales.

“Nosotros cuando anunciamos algo, es porque ya está listo para poder atender y dar ese servicio a la gente, entonces, si saben de algo, sigan ahí en las redes para que vean qué está sucediendo; es muy fácil, a través de un mensaje, una llamada, en el DIF nos pueden localizar y nosotros podemos atender el servicio que necesiten”, afirmó la presidenta del DIF.

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El evento, que también sirvió como marco para celebrar a las madres de familia, contó con la presencia de Marcelo Segovia, de Administración; Rafa Ramos, de Participación Ciudadana; y Fernando Margáin, de Desarrollo Humano, así como la jefa de gabinete, Wendy Cordero, e Ivonne Álvarez, directora del DIF municipal.


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