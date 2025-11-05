Impulsa Juárez conectividad con Guadalupe con nueva vialidad

Con el objetivo de fortalecer la movilidad entre Juárez y Guadalupe, el alcalde Félix Arratia Cruz dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación de la avenida Sierra Negra, una obra de 1.4 kilómetros que transformará la conectividad en la zona metropolitana.

El proyecto beneficiará directamente a más de 36 mil vecinos de colonias como Paseo de la Rivera, Terranova Residencial, Mirador del Río, Vistas del Río y Privadas de Oceanía, quienes contarán con una alternativa vial moderna y segura.

Durante el evento, Arratia Cruz destacó que esta ampliación forma parte del plan integral de infraestructura vial implementado por su administración, el cual busca resolver los históricos problemas de movilidad en Juárez.

“Hoy seguimos impulsando la movilidad interna del municipio, un tema olvidado por años. Esta nueva vialidad ayudará a desfogar el tráfico que se genera en Paseo El Sabinal y Arturo B. de la Garza”, explicó el alcalde.

El edil recordó además que obras como la calle Sección 68, en Lomas del Sol, y la conexión con Águila Real y Teófilo Salinas, forman parte de esta misma estrategia.

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, informó que la ampliación conectará desde la calle Cañón del Sumidero hasta Águila Real, y contará con tres carriles de circulación, lo que permitirá un flujo vehicular más ágil.

Los trabajos incluirán 13,300 metros cuadrados de banquetas, 12,700 metros cuadrados de carpeta asfáltica y una sección vial de 10.5 metros de ancho. La obra se prevé concluya en mayo de 2026.

En el arranque estuvieron presentes el secretario de Competitividad Territorial y Económica, Jorge Hipólito Berlanga Ramírez, y Luis Javier Fernández, representante de la Desarrolladora Tu Casa Más, encargada del proyecto.

El alcalde destacó que la ampliación de la avenida Sierra Negra refleja una nueva manera de planificar el crecimiento urbano, más ordenada y sustentable.

“Estamos demostrando que podemos poner en orden y a la orden al municipio. Este proyecto es para todos los ciudadanos y simboliza el Juárez moderno que estamos construyendo”, concluyó Arratia.

