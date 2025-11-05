Cerrar X
juarez_guadalupe_conexion_cb1eabaac1
Nuevo León

Impulsa Juárez conectividad con Guadalupe con nueva vialidad

El alcalde Félix Arratia Cruz dio inicio a la ampliación de la avenida Sierra Negra, una obra de 1.4 kilómetros que beneficiará a más de 36 mil habitantes

  • 05
  • Noviembre
    2025

Con el objetivo de fortalecer la movilidad entre Juárez y Guadalupe, el alcalde Félix Arratia Cruz dio el banderazo de inicio a los trabajos de ampliación de la avenida Sierra Negra, una obra de 1.4 kilómetros que transformará la conectividad en la zona metropolitana.

El proyecto beneficiará directamente a más de 36 mil vecinos de colonias como Paseo de la Rivera, Terranova Residencial, Mirador del Río, Vistas del Río y Privadas de Oceanía, quienes contarán con una alternativa vial moderna y segura.

Durante el evento, Arratia Cruz destacó que esta ampliación forma parte del plan integral de infraestructura vial implementado por su administración, el cual busca resolver los históricos problemas de movilidad en Juárez.

Foto 4. Juárez impulsa conectividad con Guadalupe.jpg

“Hoy seguimos impulsando la movilidad interna del municipio, un tema olvidado por años. Esta nueva vialidad ayudará a desfogar el tráfico que se genera en Paseo El Sabinal y Arturo B. de la Garza”, explicó el alcalde.

El edil recordó además que obras como la calle Sección 68, en Lomas del Sol, y la conexión con Águila Real y Teófilo Salinas, forman parte de esta misma estrategia.

Foto 5- Juárez impulsa conectividad con Guadalupe.jpg

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, informó que la ampliación conectará desde la calle Cañón del Sumidero hasta Águila Real, y contará con tres carriles de circulación, lo que permitirá un flujo vehicular más ágil.

Los trabajos incluirán 13,300 metros cuadrados de banquetas, 12,700 metros cuadrados de carpeta asfáltica y una sección vial de 10.5 metros de ancho. La obra se prevé concluya en mayo de 2026.

Foto 2- Juárez impulsa conectividad con Guadalupe.jpeg

En el arranque estuvieron presentes el secretario de Competitividad Territorial y Económica, Jorge Hipólito Berlanga Ramírez, y Luis Javier Fernández, representante de la Desarrolladora Tu Casa Más, encargada del proyecto.

El alcalde destacó que la ampliación de la avenida Sierra Negra refleja una nueva manera de planificar el crecimiento urbano, más ordenada y sustentable.

“Estamos demostrando que podemos poner en orden y a la orden al municipio. Este proyecto es para todos los ciudadanos y simboliza el Juárez moderno que estamos construyendo”, concluyó Arratia.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T131420_520_b517d87e9f
Impulsan desarrollo cultural con Museo de Arte Contemporáneo
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_06_T115805_351_e109427605
Vinculan a dos mujeres extranjeras por armas en General Bravo
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_28_00ad6a57ea
Revisan medidas de seguridad en tiendas ante tragedia en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T131420_520_b517d87e9f
Impulsan desarrollo cultural con Museo de Arte Contemporáneo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×