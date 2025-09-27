Impulsarán turismo en El Salto rumbo al Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, acudió al Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa de Zaragoza, Judith Ibarra, donde anunció que se destinarán más recursos para detonar la zona turística de El Salto con miras al próximo Mundial de Futbol.

El mandatario estatal detalló que se trabajará en la rehabilitación y mejoramiento de los parques El Salto y La Playita, con el objetivo de atraer a los turistas internacionales que visitarán Nuevo León durante la justa mundialista.

“Este municipio de General Zaragoza hace dos años lo convertimos en un Pueblo Mágico. Hoy la población tiene cinco y Zaragoza siendo uno de ellos tiene mucho más potencial para salir adelante”, expresó García.

Asimismo, adelantó que se impulsará un “pasaporte turístico” con 10 atractivos de la región, entre ellos los parques Pozo de Gavilán y Laguna de Labradores.

El gobernador también felicitó a la alcaldesa por mantener un municipio “limpio y bonito”, y destacó el trabajo coordinado en beneficio de la ciudadanía.

En infraestructura, habló del avance de la Carretera Interserrana, que reducirá los tiempos de traslado entre el sur y Monterrey, y anunció la rehabilitación de 90 kilómetros de caminos y carreteras.

En materia de seguridad, informó que se instalará un regimiento en Galeana para blindar al sur del estado. “Vamos a tener igual de seguro como San Pedro, Santiago y Monterrey a los municipios del sur de Nuevo León”, aseguró.

Respecto a educación, García anunció que todas las escuelas serán de Tiempo Completo, se entregarán kits escolares y se reforzará el transporte para alumnos y adultos mayores.

En salud, garantizó que los ciudadanos del sur no volverán a gastar en atención médica, ampliando el programa Cuídate tu Salud y enviando ambulancias para traslados hacia hospitales de Monterrey.

Por su parte, la alcaldesa Judith Ibarra agradeció el apoyo y pidió al Gobernador seguir impulsando el crecimiento de Zaragoza y del sur de Nuevo León.

