IMSS atiende a dos adolescentes por explosión en Pesquería

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Nuevo León informó que continúa brindando atención médica a dos adolescentes de 15 años que resultaron lesionadas tras la explosión e incendio registrado en el municipio de Pesquería.

Ambas menores permanecen internadas en el Hospital General de Zona No. 67 en Apodaca.

De acuerdo con la institución, las jóvenes presentan quemaduras de tercer grado en más del 90 por ciento de su superficie corporal.

Fueron estabilizadas de inmediato en el área de choque, donde recibieron manejo avanzado de vía aérea y reanimación hídrica, antes de ser trasladadas a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El IMSS señaló que, ante la magnitud del incidente, se activó una red de unidades médicas en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, con el fin de responder a cualquier urgencia adicional relacionada con el siniestro.

La institución indicó que continuará actualizando la información conforme avance la atención médica de las pacientes.

Así fue la explosión e incendio de bodega con pirotecnia en Pesquería

Una fuerte explosión se registró en la colonia Los Olmos, en Pesquería, cerca de Apodaca, afectando varias viviendas. Vecinos reportaron que el origen fue una bodega de fuegos artificiales, donde se observaron explosiones al iniciar el incendio.

Autoridades recibieron el aviso de inmediato y se trasladaron al cruce de Olmo Siberiano 510 con Hacienda del Campanario. Personal de Protección Civil, Policía de Pesquería, Cruz Roja, CRUM y Patronato de Bomberos Guadalupe trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego y revisar que no quedara pirotecnia activa en la zona.

Cifras oficiales del incendio y explosión en Pesquería: daños y víctimas

Protección Civil de Nuevo León confirmó que la explosión e incendio en la colonia Los Olmos afectó múltiples viviendas y dejó un saldo de tres personas fallecidas y seis lesionadas.

Del total de inmuebles afectados, dos domicilios colapsaron en su totalidad, uno colapsó parcialmente y 19 más resultaron con daños parciales. Entre los lesionados se encuentran adultos y menores con quemaduras, fracturas y traumas diversos, todos trasladados a hospitales de la zona.

Los fallecidos incluyen a dos personas en el lugar del siniestro y una menor de 15 años que murió en el hospital. Tras controlar los incendios, las autoridades continúan con la remoción de escombros y la revisión de la zona para descartar riesgos adicionales.

