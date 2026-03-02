Retiran más de 200 llantas durante campaña en río Santa Catarina

Más de 200 llantas fueron retiradas este lunes del río Santa Catarina por parte del voluntariado de la Secretaría de Participación Ciudadana.

En tan solo dos horas, 218 neumáticos se retiraron durante la jornada 32 desplegada en esta zona.

Vecinos del municipio de Juárez se integraron a la campaña "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", aunando más de 57 horas de voluntariado para un acumulado de 17 mil 841 horas.

En total, se contabilizaron 1,270 llantas y 74.9 toneladas de residuos que fueron retirados del cauce, de los cuales 1.5 toneladas correspondieron a la jornada establecida el fin de semana pasado.

Destacan fomento de cultura de corresponsabilidad

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta destacó la participación de los voluntarios al fomentar una cultura de corresponsabilidad.

“Hoy logramos retirar más de 200 llantas del Río, eso refleja la gran labor de los voluntarios pero también es una cifra preocupante porque esas llantas no llegaron solas al Río”, señaló Acosta.

En estas actividades también participaron elementos de Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y Limpialeón apoyaron las tareas de limpieza.

