Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
retiran_mas_200_llantas_rio_santa_catarina_e0098eeb49
Nuevo León

Retiran más de 200 llantas durante campaña en río Santa Catarina

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta destacó la participación de los voluntarios al fomentar una cultura de corresponsabilidad

  • 02
  • Marzo
    2026

Más de 200 llantas fueron retiradas este lunes del río Santa Catarina por parte del voluntariado de la Secretaría de Participación Ciudadana.

En tan solo dos horas, 218 neumáticos se retiraron durante la jornada 32 desplegada en esta zona.

retiran-mas-200-llantas-rio-santa-catarina.jpg

Vecinos del municipio de Juárez se integraron a la campaña "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", aunando más de 57 horas de voluntariado para un acumulado de 17 mil 841 horas.

retiran-mas-200-llantas-rio-santa-catarina.jpg

En total, se contabilizaron 1,270 llantas y 74.9 toneladas de residuos que fueron retirados del cauce, de los cuales 1.5 toneladas correspondieron a la jornada establecida el fin de semana pasado.

Destacan fomento de cultura de corresponsabilidad

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta destacó la participación de los voluntarios al fomentar una cultura de corresponsabilidad.

“Hoy logramos retirar más de 200 llantas del Río, eso refleja la gran labor de los voluntarios pero también es una cifra preocupante porque esas llantas no llegaron solas al Río”, señaló Acosta.

retiran-mas-200-llantas-rio-santa-catarina.jpg

En estas actividades también participaron elementos de Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y Limpialeón apoyaron las tareas de limpieza.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_289bbe037f
Encienden Tótem de cuenta regresiva para el Mundial 2026 en NL
samuel_garcia_cancha_454_3c5bf494a1
Entrega Samuel García cancha 454 a 101 días de Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_02_19_at_10_55_09_PM_532620bb58
Incendio consume 500 metros del río Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

detienen_121_criminales_secuestro_extorsiones_colombia_77b39408cd
Capturan a 121 personas por secuestro y extorsión en Colombia
vacuna_sarampion_nuevo_leon_dfa3028951
Aplica NL más de 636 mil vacunas contra sarampión en tres semanas
EH_UNA_FOTO_2026_03_03_T091152_368_406a316203
Alan Cumming se disculpa por polémica en los BAFTA
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
Whats_App_Image_2026_02_28_at_6_45_40_PM_1_e245ee806a
Celebrará NL el Día del Patrimonio con más de 100 actividades
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
publicidad
×