Convierte Escobedo la inclusión en acción con jornada por autismo

En el marco del Día Mundial del Autismo, el Municipio de Escobedo, a través del DIF Municipal, realizó un evento con causa enfocado en la empatía, la inclusión y el apoyo a la niñez.

La actividad fue organizada en conjunto con la asociación Piecitas de Corazón y encabezada por Yesi de Mijes, presidenta del DIF Escobedo, quien destacó que el compromiso con la niñez se refleja en acciones concretas que fortalecen a la comunidad.

¿Qué destacó el DIF Escobedo sobre la iniciativa?

Durante el evento, Yesi de Mijes señaló que este tipo de actividades muestran cómo la solidaridad puede traducirse en apoyo real para las familias.

“Este evento es prueba de algo muy poderoso: que el amor puede transformarse en acción. Lo decimos con el corazón, la 4T Norteña también es cercanía, es comunidad, es poner a las personas en el centro”, expresó.

¿Cuál es el objetivo de estas acciones sociales?

Bajo esta visión, la llamada 4T Norteña impulsa políticas con enfoque social, alineadas al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de trabajar por una sociedad más justa, incluyente y con bienestar.

El evento fortaleció la colaboración entre ciudadanía y gobierno, con el objetivo de promover la inclusión de niñas y niños con autismo en Nuevo León.

¿Qué actividades se realizaron durante la jornada?

Además de la colecta, la jornada se convirtió en un espacio de convivencia y conciencia social, donde se destacó la importancia de generar entornos accesibles y empáticos.

También se realizó un homenaje a Paco Silva, líder de la Tropa Colombiana, quien impulsó esta causa. La música formó parte del evento con la participación de Leandro Ríos “El Penco”, Desafina2, Apassionados y la Banda La Reyna de Monterrey.

Las autoridades señalaron que, a través de estas acciones, se busca reforzar el apoyo a las familias y promover una mayor inclusión social en la comunidad.





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