Aterriza de emergencia globo aerostático en Montemorelos

Un aterrizaje forzoso se registró en Montemorelos de un globo aerostático debido a una falla, lo que provocó que descendiera cerca de un complejo habitacional.

Fue en la colonia Los Sabinos del citado municipio donde, durante la mañana, vecinos observaron cómo el globo aerostático descendía poco a poco hasta tocar tierra.

Vecinos alertan y movilizan a Protección Civil

En el lugar, habitantes señalaron que elementos de Protección Civil arribaron a la zona; sin embargo, los ocupantes del globo se retiraron rápidamente del sitio.

Indicaron además que es la segunda ocasión que se registra un aterrizaje forzoso en el área, ya que previamente ocurrió un incidente similar en la colonia El Edén debido a una falla.

Investigan permisos y medidas de seguridad

Los ocupantes del globo aerostático no se detuvieron para revisar las medidas de seguridad tras el incidente, por lo que autoridades verificarán con el estado los permisos correspondientes de planeación y sobrevuelos.

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