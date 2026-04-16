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Nuevo León

Cruces especiales de monorriel garantizarán flujo vial

Las nuevas líneas tendrán cruces elevados de hasta 165 metros sin apoyos intermedios, para mantener flujo vehicular y reducir impacto urbano en avenidas clave

  • 16
  • Abril
    2026

El nuevo monorriel de las Líneas 4 y 6 del Metro en Nuevo León integrará cruces elevados diseñados para mantener la fluidez vehicular, evitando afectaciones en avenidas clave del área metropolitana y reduciendo al mínimo el impacto urbano.

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Este sistema, que abarcará más de 35 kilómetros, es considerado uno de los proyectos de movilidad más importantes del continente. Su diseño incorpora ingeniería avanzada que elimina apoyos intermedios en los claros principales, lo que permite que la circulación vehicular continúe sin interrupciones, incluso en cruces de gran longitud, como lo explica Adrián Cruz, ingeniero supervisor de estructuras por la empresa Ayesa.

"La función principalmente es el poder cubrir estos claros largos; comúnmente, los pórticos son de 30 metros, pero para cubrir estos planos más largos se utilizan estos especiales".

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Entre los cruces más destacados se encuentran el de Cuauhtémoc, con 165 metros de longitud; Venustiano Carranza, que supera los 20 metros de altura y alcanza más de 150 metros de largo; así mismo Churubusco, con 143 metros y estructura tipo martillo, todos construidos con maniobras de alta precisión y uso de grúas de hasta 750 toneladas.

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Los cruces especiales estarán ubicados en puntos estratégicos de la ciudad:

  • Línea 4: Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Zaragoza y Ciclovía
  • Línea 6: Y Griega, Churubusco y Azteca

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Además, estas estructuras están diseñadas para tener una vida útil por varios años, como lo afirma el ingeniero Juan Ortega. 

"En el cruce especial con la calidad y la durabilidad con que se están fabricando las piezas, tiene una seguridad diseñada de más de 50 años".

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Con este proyecto, autoridades estatales buscan consolidar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro, que no solo mejore la movilidad, sino que también garantice una integración urbana sin afectar el tránsito diario.

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