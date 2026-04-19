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Nuevo León

Rescatan a tres gatos abandonados en residencial de Monterrey

Los animales fueron capturados de manera segura y colocados en una jaula de resguardo, con el objetivo de garantizar su integridad durante el traslado

  • 19
  • Abril
    2026

Elementos de Protección Civil Nuevo León realizaron el rescate de tres pequeños gatitos que se encontraban a la intemperie en un complejo habitacional ubicado en la colonia Residencial Dinastía.

El reporte fue atendido durante la tarde de este domingo 19 de abril, en el cual el rescate duró aproximadamente una hora, lo que concluyó con la estabilidad de los pequeños animalitos al ubicarlos hacia una zona segura.

Ubican a los animales en estacionamiento del complejo

Al arribar al sitio, localizado en la Avenida Puerta del Sol Norte en cruce con la calle Paseo Dinastía, los elementos hicieron contacto con vecinos del área, quienes indicaron el punto donde habían visto a los felinos.

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Tras una breve movilización dentro del complejo habitacional, los rescatistas lograron ubicar a tres gatitos en un pasillo del estacionamiento, donde permanecían expuestos a las condiciones del entorno.

Los animales fueron capturados de manera segura y colocados en una jaula de resguardo, con el objetivo de garantizar su integridad durante el traslado.

Las autoridades informaron que en el lugar no se detectaron riesgos adicionales ni fue necesario brindar otro tipo de apoyo, por lo que la intervención concluyó sin incidentes.

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