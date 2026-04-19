Jon Rahm arrasa en LIV México con triunfo por seis golpes

Jon Rahm coronó una semana caótica en LIV Golf al cerrar con una ronda de 64, 7 bajo par, el domingo para una victoria por seis golpes en LIV Golf Ciudad de México, su segundo triunfo este año en el circuito financiado por Arabia Saudí.

Rahm pasó toda la temporada pasada en LIV sin ganar, aunque sí se adjudicó el título de puntos. Y ya había vivido una decepción antes en 2017 en el Club de Golf Chapultepec cuando se disputaba el Campeonato Mundial de Golf.

Esta vez no hubo dudas después de que hiciera birdie en el par 4 del hoyo 2 y luego embocara un eagle en el siguiente. Jugó sin bogeys.

LIV anunció el domingo que regresará a Chapultepec el próximo año.

Bryson DeChambeau se retiró de la ronda final, alegando una lesión en la muñeca que no quería agravar más.

DeChambeau, que intentaba convertirse en el primer jugador en ganar tres veces seguidas en LIV Golf, estaba 16 golpes detrás de Rahm cuando dejó de jugar.

DeChambeau dijo que sería evaluado y esperaba estar en LIV Golf Virginia del 7 al 10 de mayo, una semana antes del Campeonato de la PGA.

David Puig firmó un 66 para terminar segundo, sumando valiosos puntos para el ranking mundial y prácticamente asegurando que estará en el Campeonato de la PGA.

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