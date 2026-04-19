Se reúnen perfiles de Morena rumbo a las elecciones

Varios de los perfiles más sonados de Morena en Nuevo León rumbo a las próximas elecciones del 2027 sostuvieron una reunión para alinear estrategias y revisar lineamientos internos.

El encuentro se llevó a cabo en la sede estatal del partido y fue encabezado por el diputado federal Alejandro Peña, en su calidad de coordinador de la Segunda Circunscripción, y por el senador Alejandro Murat, quien funge como enlace en la entidad.

También participó la dirigente estatal, Anabel Alcocer, quien convocó al encuentro con el objetivo de alinear estrategias políticas.

La reunión se desarrolló a puerta cerrada y tuvo como uno de sus puntos centrales la revisión de las reglas que regirán los procesos internos para definir candidaturas a la gubernatura, alcaldías y diputaciones, tanto locales como federales.

Entre los acuerdos planteados destaca la conformación de una Comisión de Encuestas, la cual será responsable de medir el posicionamiento de los aspirantes.

Según fuentes cercanas, uno de los criterios es que únicamente serán considerados quienes alcancen al menos un 20% de nivel de reconocimiento en las mediciones, además de evaluaciones de varios aspectos de cada contendiente.

En la reunión participaron diversas figuras del ámbito político estatal y federal, entre ellas, la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores; la directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier; así como los senadores Waldo Fernández y Judith Díaz.

Por su parte, Fernández aseguró que, en dicha reunión, además de trabajar en la unidad política del partido, se sentaron las bases para conseguir la gubernatura de Nuevo León en las próximas elecciones.

Asimismo, dijo contar con el mejor proyecto para el estado y ahora solo queda esperar el resultado de la encuesta interna para definir quién será quien represente a Morena para los comicios.

Pues lo que se trabajó en la reunión fue generar condiciones de unidad y sobre todo hacer trabajo político conjunto para poder ganar la gubernatura.

“Estamos tranquilos con que tenemos el mejor proyecto para la gubernatura y esperar los resultados de la encuesta”.

También asistieron alcaldes metropolitanos como Andrés Mijes, Manuel Guerra y la presidenta municipal de Zuazua, Deyanira Martínez. En el ámbito legislativo local, se contó con la presencia de diputadas y diputados como Jesús Elizondo, Anylú Bendición, Mario Soto Esquer y Grecia Benavides, entre otros.

Por parte del Comité Ejecutivo Estatal, acudieron integrantes de distintas áreas operativas, incluyendo la Secretaría General, Organización, Finanzas, Formación Política, Comunicación y Jóvenes, además del presidente del consejo estatal.

El encuentro también sirvió como espacio de diálogo interno para reforzar la estructura del partido en la entidad y establecer una ruta de trabajo conjunta.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, el objetivo es consolidar la unidad del movimiento y definir mecanismos claros para la selección de candidaturas.

Aunque aún no se han definido nombres oficiales para las contiendas, la dirigencia y los representantes coincidieron en que el proceso deberá apegarse a criterios de medición y evaluación interna, con el fin de garantizar competitividad en los comicios.

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