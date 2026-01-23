Podcast
Nuevo León

Lidera San Pedro percepción de seguridad en México: Inegi

San Pedro registró la menor percepción de inseguridad en México en diciembre de 2025, según la ENSU del Inegi. Solo el 8.7% de sus habitantes se siente inseguro

  • 23
  • Enero
    2026

Mientras seis de cada diez mexicanos dicen sentirse inseguros en su ciudad, San Pedro Garza García, Nuevo León, destacó como el municipio urbano con menor percepción de riesgo en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Inegi, solo 8.7 % de sus habitantes mayores de 18 años consideró inseguro vivir ahí durante diciembre de 2025.

El municipio también figuró entre los mejor evaluados en efectividad gubernamental para resolver problemas locales: 63 % de la población calificó positivamente a su administración, colocándolo entre los primeros lugares a nivel nacional.

Un país que sigue percibiendo altos niveles de riesgo

A escala nacional, la ENSU reveló que 63.8 % de los adultos en 91 áreas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad. La cifra se mantuvo estable frente a septiembre, pero aumentó respecto a diciembre de 2024.

La percepción fue mayor entre mujeres, con 69.4 %, mientras que entre hombres se ubicó en 57.1 %.

Las ciudades donde más se siente el miedo

En el extremo contrario a San Pedro se colocaron urbes con altos niveles de percepción de inseguridad:

  • Uruapan: 88.7 %
  • Culiacán Rosales: 88.1 %
  • Ciudad Obregón: 88.0 %
  • Ecatepec: 88.0 %
  • Irapuato: 87.3 %

También figuraron entre las menos alarmadas Benito Juárez (14.8 %), Piedras Negras (17.3 %), Los Mochis (25.6 %) y San Nicolás de los Garza (27.5 %).

Cajeros y calles, los espacios más temidos

La ENSU también evidenció que los lugares donde la población se siente más vulnerable son los cajeros automáticos en la vía pública, con 72.3 %, seguidos de las calles y el transporte público, ambos con 64.9 %, así como las carreteras, con 58.9 %.

Expectativas y conductas cotidianas

En cuanto al futuro, 33.7 % cree que la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses y 25.6 % piensa que empeorará.

Cabe señalar que el temor ya impacta rutinas:

  • 42.5 % dejó de portar objetos de valor.
  • 37.1 % evita caminar de noche.
  • 38 % limita que menores salgan solos.

Expectativas y delitos cotidianos

Respecto al futuro inmediato, 33.7 % de los encuestados cree que la inseguridad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 25.6 % anticipa un deterioro.

Entre las conductas delictivas más observadas en los alrededores de viviendas destacan el consumo de alcohol en la vía pública (59.7 %), robos o asaltos (48.3 %) y la venta o consumo de drogas (40.3 %).

Autoridades mejor y peor evaluadas

En percepción de efectividad, la Marina encabezó la lista con 83 %, seguida por la Fuerza Aérea (81.4 %) y el Ejército (79.7 %). En contraste, la policía preventiva municipal obtuvo la calificación más baja, con 46 %.

Problemas urbanos y corrupción

Los baches, fallas en el suministro de agua y congestionamientos viales fueron señalados como los principales problemas en las ciudades.

Además, de las personas que tuvieron contacto con autoridades de seguridad en el segundo semestre de 2025, 45.4 % afirmó haber sufrido algún acto de corrupción.

Con estos resultados, San Pedro Garza García se consolida como el principal referente nacional en percepción de seguridad urbana.


