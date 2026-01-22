Podcast
Nuevo León

Llama AyD a proteger medidores ante llegada de frente helado

Durante el fin de semana se estiman temperaturas muy cercanas al punto de congelación, por lo que se recomienda protegerlos para evitar daños

  • 22
  • Enero
    2026

Ante el descenso de temperaturas por la llegada de un frente frío, Agua y Drenaje de Monterrey advirtió sobre un incremento de entre 30 y 40 por ciento en las fugas de agua durante el mes de enero, principalmente por el congelamiento de tuberías y por el uso inadecuado de materiales al intentar proteger los medidores.

El gerente de distribución de Agua y Drenaje de Monterrey, ingeniero Efraín Sánchez, explicó que una de las prácticas más comunes que generan fugas es la manipulación incorrecta de las tuberías, especialmente cuando se utilizan mangueras flexibles, las cuales representan hasta el 80 por ciento de los reportes de fugas.

Por ello, subrayó que la forma correcta de proteger las instalaciones es mediante el uso de material aislante térmico.

Medidor agua

“El material aislante térmico funciona muy bien; también el periódico le da calor a la tubería y con algo de plástico para proteger que no se moje”, explicó.

Aclaró que cubrir las tuberías únicamente con plástico no es recomendable, ya que no evita el congelamiento.

“Lo que pasa es que a veces le ponen puro plástico y no es lo recomendable; la idea es sí poner periódico o un material a base de cartón para dar calor”, puntualizó.

IMG_1606.jpeg

Respecto a la posibilidad de que los usuarios intenten descongelar las tuberías por su cuenta, el especialista advirtió que no es lo más adecuado, ya que podría ocasionar daños mayores.

“Ahí es esperar que con el mismo flujo de la tubería se empiece a descongelar; meterle calor a la tubería no es nada recomendable”, advirtió Sánchez.

Para evitar afectaciones durante las bajas temperaturas, Agua y Drenaje recomendó cubrir adecuadamente los medidores de agua, mantener libres la llave de paso, la llave de banqueta y la carátula del medidor, así como eliminar a la brevedad las mangueras flexibles.

Finalmente, la dependencia exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier daño o fuga al número 073, disponible las 24 horas.

Medidor agua


