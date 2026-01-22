Podcast
Finanzas

Tras años de problemas, TikTok llega a acuerdo para operar en EUA

Tras una negociación que se extendió por un año, la nueva estructura de propiedad garantiza que más del 80% de la entidad quede en manos de inversores no chinos

  • 22
  • Enero
    2026

En un movimiento histórico que redefine el panorama tecnológico global, la matriz china ByteDance concretó este jueves la venta de la mayoría de sus operaciones de TikTok en Estados Unidos.

La transacción tiene como objetivo principal desactivar la amenaza de una prohibición total y mitigar las preocupaciones de seguridad nacional que han rodeado a la plataforma por más de un lustro.

El nuevo mapa de propiedad

Tras una negociación que se extendió por más de un año, la nueva estructura de propiedad garantiza que más del 80% de la entidad quede en manos de inversores no chinos.

El consorcio de nuevos propietarios incluye a gigantes de la industria y firmas de capital privado Oracle, MGX, Silver Lake, MSD Capital (entidad de Michael Dell)

Según los detalles financieros adelantados desde diciembre de 2025, el reparto accionario final se establece de la siguiente manera:

  • Bloque de nuevos inversores (Oracle, MGX, Silver Lake, Dell): 45% de la propiedad
  • Filiales de inversores originales de ByteDance: 33% de propiedad
  • ByteDance (Matriz original): 18% de acciones
  • Otros: 4%

TikTok se apagará en septiembre si no hay acuerdo: EUA

El fin de una guerra legal de seis años

Esta operación pone fin a una disputa que comenzó en 2019, periodo durante el cual TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de universidades, el Ejército, legisladores y la propia Casa Blanca.

La tensión llegó a su punto máximo con un histórico apagón temporal de 14 horas, un evento que subrayó la vulnerabilidad de la aplicación en medio de la guerra comercial entre Washington y Pekín.

La continuidad de la plataforma representa una victoria para los más de 200 millones de usuarios en Estados Unidos. Durante el largo limbo legal, la comunidad de influencers y creadores de contenido organizó intensas campañas de presión, argumentando que la aplicación es vital para la economía digital y la libertad de expresión.

Seguridad y soberanía de datos

Con esta venta, el control operativo y la gestión de datos pasarán a estar bajo supervisión estadounidense, cumpliendo con las exigencias regulatorias para evitar el acceso de entidades extranjeras a la información de los ciudadanos.

Con este acuerdo, TikTok asegura su permanencia en uno de sus mercados más lucrativos, cerrando uno de los capítulos más tensos en la historia de las redes sociales modernas.


