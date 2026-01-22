Podcast
Gertz_Manero_272b315299
Nacional

Quería un cambio en mi vida pública: Gertz Manero

Manero defendió su salida de la Fiscalía General de la República, calificándola como una decisión personal orientada a renovar su trayectoria profesional

  • 22
  • Enero
    2026

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, compareció este jueves ante el Congreso de la Unión para avanzar en su proceso de ratificación como nuevo embajador de México ante el Reino Unido.

Durante el encuentro, defendió su salida de la Fiscalía General de la República (FGR), calificándola como una decisión personal orientada a renovar su trayectoria profesional.

"Yo me sometí a la Cámara de Senadores y me puse a su disposición... cuando consideré que había que hacer un cambio en mi vida pública", afirmó Gertz Manero ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente.

Un giro diplomático tras cinco años en la FGR

A sus 86 años, Gertz Manero deja atrás un periodo que inició en enero de 2019 y que originalmente debía concluir en 2028. Su renuncia se formalizó hace casi dos meses, tras aceptar una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse al cuerpo diplomático.

Su relevo en la FGR, Ernestina Godoy, asumió el cargo a inicios de diciembre, cerrando así un ciclo de transición en la justicia federal mexicana.

embajada-gertz-manero.jpg

Los ejes de su agenda en Londres

Durante su intervención, el exfiscal delineó las que serán sus prioridades al frente de la misión diplomática en territorio británico:

  • Cooperación Académica: Destacó que el Reino Unido es el país europeo con mayor presencia de estudiantes mexicanos de nivel superior. Su objetivo es crear mecanismos para que dicho talento regrese y aporte al desarrollo nacional.
  • Impulso Económico: Gertz señaló que, aunque la balanza comercial es favorable para México, existe un "enorme potencial" para atraer mayor inversión extranjera.
  • Vinculación de Talento: Propuso fortalecer los lazos para que los conocimientos adquiridos por mexicanos en universidades británicas se traduzcan en proyectos productivos en México.

Avance en el Legislativo

Pese a la ausencia de legisladores del PAN, PRI y PT durante la sesión, el nombramiento fue aprobado en la Primera Comisión con 10 votos a favor (Morena y PVEM) y una abstención (Movimiento Ciudadano).

Próximos pasos: Se espera que el próximo lunes el pleno de la Comisión Permanente ratifique el nombramiento de forma definitiva. Una vez cumplido este requisito, Gertz Manero podrá rendir protesta y viajar a Londres para iniciar sus funciones.


