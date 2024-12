Llama PRI a un consenso para aprobar Presupuesto 2025

En la nueva ventana de negociaciones del Presupuesto 2025 que se abrió este miércoles con el inicio de la diputación permanente, el grupo legislativo del PRI conminó al consenso.

Así lo dijo el coordinador de la bancada, Heriberto Treviño Cantú.

El diputado asumió la responsabilidad de su bancada con el estado, enfatizando que su objetivo es el bienestar de Nuevo León y de los presidentes municipales, quienes están en contacto directo con los ciudadanos.

“Tenemos hasta el día 20 para que el gobierno tenga un acercamiento, no quisiéramos que hubiera acercamientos nada más a través de medios, que sea real, que haya el propósito de cumplir con lo que nosotros hemos solicitado”, apuntó.

“Nuestra bancada siempre ha sido responsable con el estado, nosotros lo que queremos es que le vaya bien a Nuevo León, pero también, queremos que les vaya bien a los presidentes municipales, los alcaldes están de primera mano con los ciudadanos”, reiteró Treviño Cantú.

Treviño Cantú precisó que hasta el momento el gobierno del estado no ha entregado formalmente la solicitud de deuda por 5 mil o 7 mil millones de pesos.

“No nos lo han entregado, físicamente no lo tenemos aquí, hasta la fecha no lo tenemos, creo que han sido llamados mediáticos, mas no se ha visto algo real de lo que nosotros estamos solicitando y buscando”, manifestó.

El Coordinador del GLPRI reiteró que la bancada que representa está en la mejor disposición de sacar adelante un presupuesto que garantice la seguridad, la movilidad y el bienestar de los municipios.

“Estamos todavía en Permanente, como quien dice hasta la próxima semana, la ley nos marca que hasta el día 20 tenemos que estar cumpliendo con nuestras funciones, ahorita no tenemos un acuerdo tomado”, explicó, luego que el pleno del Congreso se declaró en receso.

“Nosotros estamos planteando que sea un presupuesto municipalista, equitativo, que se tome en cuenta a todos los municipios y a todas las áreas vulnerables de nuestro estado, es lo que nosotros pretendemos”, refrendó.

