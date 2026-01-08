Llega la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional

La Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, uno de los encuentros cinematográficos más esperados por el público, reúne 11 películas provenientes de distintas latitudes del mundo, entre ellas México, Francia, Alemania, Irán, Noruega, Brasil, Tailandia, España, Ucrania, Japón y Túnez.

Anualmente, la actividad fílmica inicia con esta selección, qué fiel a su espíritu de acercar a las audiencias a lo más notable del panorama fílmico contemporáneo, en esta ocasión ofrecerá una reaproximación incisiva sobre los lenguajes, sensibilidades y problemáticas del presente.

Destacadas por su propuesta formal y narrativa, las películas que conforman la programación han recorrido importantes festivales internacionales como el Festival de Cannes, el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Festival de Venecia.

Proyectos internacionales que serán presentadas

La encargada de inaugurar las proyecciones será Sirat: Trance en el desierto (Sirāt, España-Francia,2025), galardonada con el Premio del Jurado en la más reciente edición del Festival de Cannes; de Oliver Laxe, quien propone una odisea techno que desafía las leyes de la lógica narrativa.

Enseguida, Un fantasma para servirte (Tailandia-Singapur-Alemania-Francia, 2025), cinta ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes, es la ópera prima del cineasta tailandés Ratchapoom Boonbunchachoke, que muestra con una sátira política donde los espíritus del pasado son silenciados y borrados por un sistema que sólo recuerda lo que le conviene.

Desde Japón, el director Shô Miyake presenta Dos extraños, dos estaciones (Japón, 2025), una mirada introspectiva sobre la creación artística como medio para construir las experiencias humanas, que ahonda en temas como la amistad, la introspección y la cotidianeidad.

También formará parte de la selección La desaparición de Josef Mengele (Francia-Alemania-MéxicoUruguay, 2024), dirigida por el realizador ruso Kirill Serebrennikov, basada en la novela homónima de Olivier Guez, la película propone un acercamiento sobrio y no sensacionalista a la vida de Josef Mengele, el médico conocido durante la Segunda Guerra Mundial como “el ángel de la muerte”.

Por su parte, el reconocido cineasta Saeed Roustayi presenta Ella y su hijo (Irán-Francia, 2025), cinta que, en línea con sus anteriores propuestas, retrata las violentas condiciones y las estrictas normas sociales a las que deben enfrentarse las mujeres en su país.

Ganadora del Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Sueños (sexo y amor) (Noruega, 2024), es la segunda entrega de la trilogía escrita y dirigida por Dag Johan Haugerud, este proyecto llega a esta edición de la muestra para ofrecer un viaje por la intensidad emocional del autodescubrimiento, el amor y la sexualidad.

Obispo rojo (México, 2024), la más reciente película del documentalista Francesco Taboada Tabone, participa en esta selección con una radiografía creada a partir de material de archivo existente sobre el prelado mexicano Sergio Méndez Arceo.

Dentro de la programación, Romería (España-Alemania, 2025) marca el regreso de la cineasta Carla Simón, quien vuelve a explorar su propia historia de vida a través de una ficción que examina el poder de los duelos y las reconfiguraciones familiares que surgen de la muerte.

Por otro lado, en una combinación de escenario distópico y crítica política, Gabriel Mascaro presenta su cuarto largometraje O último azul (Brasil-México-Chile-Países Bajos, 2025).

Por su parte, Dos fiscales (Francia-Alemania-Países Bajos-Letonia-Rumania-Lituania, 2025) representa el retorno de Sergei Loznitsa al cine de ficción, esta vez con una película que se adentra en el corazón del régimen totalitario durante las grandes purgas estalinistas.

Finalmente, como clásico de esta edición, se proyectará la entrañable Underground (Yugoslavia Francia-Alemania-Bulgaria-Hungría, 1995), del director Emir Kusturica, esta fabulosa sátira política abarca medio siglo de historia yugoslava y se mantiene como una de las obras más emblemáticas del realizador.

Costo de entrada

Los boletos estarán disponibles en la taquilla de la Cineteca Nuevo León, donde la entrada general tendrá un costo de 60 pesos y para estudiantes, maestros e INAPAM tendrá un costo de 40 pesos.

