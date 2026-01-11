Rescatan a senderista en el Cerro del Topo Chico

En un operativo coordinado de rescate de montaña, elementos de Protección Civil de Nuevo León auxiliaron a un hombre que resultó lesionado mientras realizaba senderismo en el Cerro del Topo Chico.

El reporte de emergencia movilizó a las unidades de rescate hacia la zona conocida como "antes de llegar al lomo", donde se localizó a un masculino que, tras sufrir una caída, presentaba una probable fractura en su extremidad inferior izquierda.

Al arribar al punto de difícil acceso, el personal especializado procedió a realizar la valoración médica inicial. Los rescatistas detectaron que el lesionado presentaba signos vitales levemente alterados, una condición derivada de las bajas temperaturas registradas en la zona alta de la montaña.

Para garantizar su seguridad durante el descenso, se aplicaron los siguientes protocolos:

Estabilización térmica: Se le colocó una sábana térmica para prevenir un cuadro de hipotermia.

Se le colocó una sábana térmica para prevenir un cuadro de hipotermia. Inmovilización: Se aplicó una férula moldeable en la pierna izquierda para evitar mayores daños durante el traslado.

Se aplicó una férula moldeable en la pierna izquierda para evitar mayores daños durante el traslado. Extracción: Se utilizó una camilla tipo "sked" y sistemas de cuerdas para asegurar el desplazamiento por el terreno irregular.

El descenso se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo, quienes colaboraron con las maniobras de carga hasta llegar a la parte baja de la montaña.

Una vez en terreno plano, el lesionado fue entregado a paramédicos de la unidad 079 del CRUM (Centro Regulador de Urgencias Médicas), quienes completaron el traslado al Hospital Universitario para su atención quirúrgica.

Protección Civil de Nuevo León reiteró el llamado a los senderistas a extremar precauciones, utilizar equipo adecuado y evitar ascensos con las condiciones climatológicas que imperan en la entidad.

