Llegará la música de Beethoven a los hogares regiomontanos

Como parte de las celebraciones por el 30 aniversario del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) y los 65 años de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (OSUANL), el Gobierno del Estado transmitirá el monumental ciclo “Los 5 de Beethoven”, interpretado por el reconocido pianista mexicano Jorge Federico Osorio.

Estas presentaciones, que tuvieron lugar en febrero pasado en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad, fueron calificadas como veladas de auténtica antología musical y fueron grabadas, por lo cual ahora estarán al alcance de todos los hogares del estado.

La transmisión será por el Canal 28.1 y tendrá dos emisiones consecutivas: este jueves 17 de abril a las 20:00 horas, los espectadores podrán disfrutar del Concierto No. 1 en Re mayor, Op. 15, el Concierto No. 2 en si bemol mayor, Op. 19 y el Concierto No. 3 en re menor, Op. 37.

Y se repetirá el sábado 19 de abril en el Canal 28.2, a la misma hora.

El viernes 18 de abril a las 20:00 horas, la programación continúa con la Obertura Coriolano, Op. 62, el Concierto No. 4 en sol mayor, Op. 58, y el Concierto No. 5 en si bemol mayor, Op. 73 “Emperador”.

Esta segunda parte podrá verse nuevamente el domingo 20, también por Canal 28.2.

“Desde la Secretaría de Cultura de Nuevo León, reafirmamos nuestro compromiso de impulsar iniciativas que enriquezcan la oferta cultural del estado y brinden al público experiencias de primer nivel. Por ello, aprovechamos esta temporada de receso vacacional para difundir estos dos programas especiales.

“La música tiene un poder transformador que trasciende el tiempo y las fronteras y este evento es una prueba de ello. Asimismo, destacaría también la importancia de trabajar en conjunto con las distintas instancias culturales y fomentar una gobernanza cultural que permita la creación y promoción de proyectos de gran impacto. En ese sentido, agradecemos a Roberta Carrillo Zambrano, directora del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León, su apoyo para concretar esta gran presentación de la televisión cultural en la entidad”, dijo Melissa Segura, secretaria de Cultura.

