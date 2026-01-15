Lleva Pemex brigada de vacunación contra influenza en Monterrey

Ante la llegada de la temporada de frentes fríos y las bajas temperaturas que azotan a la región, Petróleos Mexicanos (Pemex) puso en marcha una campaña de vacunación contra la influenza, extendiendo su cobertura más allá de sus propias instalaciones para beneficiar a la población en general.

La jornada de salud inició en el Consultorio Monterrey de la Empresa Pública del Estado, donde se ha priorizado la inmunización de trabajadoras y trabajadores de diversos centros operativos.

No obstante, en un esfuerzo de colaboración con el sector salud federal, la brigada ha trasladado su atención a puntos estratégicos de alta afluencia ciudadana.

Uno de los puntos clave de esta brigada es la Estación Cuauhtémoc del Metro, considerada una de las más concurridas del sistema Metrorrey.

En este sitio, personal médico de Pemex aplica la dosis a los usuarios que lo soliciten, facilitando el acceso a la salud para quienes transitan diariamente por el corazón de la ciudad.

Para recibir la vacuna, las personas interesadas únicamente deben acercarse al módulo y proporcionar datos básicos como nombre y edad, siguiendo los protocolos sanitarios vigentes para el registro y control de la campaña.

Con estas acciones, Pemex busca prevenir enfermedades respiratorias graves durante la época invernal, fortalecer el sistema de salud pública mediante la colaboración interinstitucional y fomentar el bienestar social al acercar servicios médicos a espacios públicos.

