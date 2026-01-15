Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_pemex_vacunacion_c1f23bced6
Nuevo León

Lleva Pemex brigada de vacunación contra influenza en Monterrey

La campaña de vacunación comenzó en el Consultorio Monterrey de la Empresa Pública del Estado, pero se trasladó a puntos estratégicos como estaciones del metro

  • 15
  • Enero
    2026

Ante la llegada de la temporada de frentes fríos y las bajas temperaturas que azotan a la región, Petróleos Mexicanos (Pemex) puso en marcha una campaña de vacunación contra la influenza, extendiendo su cobertura más allá de sus propias instalaciones para beneficiar a la población en general.

La jornada de salud inició en el Consultorio Monterrey de la Empresa Pública del Estado, donde se ha priorizado la inmunización de trabajadoras y trabajadores de diversos centros operativos. 

No obstante, en un esfuerzo de colaboración con el sector salud federal, la brigada ha trasladado su atención a puntos estratégicos de alta afluencia ciudadana.

Uno de los puntos clave de esta brigada es la Estación Cuauhtémoc del Metro, considerada una de las más concurridas del sistema Metrorrey. 

En este sitio, personal médico de Pemex aplica la dosis a los usuarios que lo soliciten, facilitando el acceso a la salud para quienes transitan diariamente por el corazón de la ciudad.

Para recibir la vacuna, las personas interesadas únicamente deben acercarse al módulo y proporcionar datos básicos como nombre y edad, siguiendo los protocolos sanitarios vigentes para el registro y control de la campaña.

Con estas acciones, Pemex busca prevenir enfermedades respiratorias graves durante la época invernal, fortalecer el sistema de salud pública mediante la colaboración interinstitucional y fomentar el bienestar social al acercar servicios médicos a espacios públicos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inapam_coahuila_9e540fa0ca
Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM
adrian_de_la_garza_2026_03208629c2
Duplicará DIF Monterrey apoyo visual durante 2026
inter_delcy_rodriguez_767b465b30
Delcy Rodríguez pide inversión extranjera en industria petrolera
publicidad

Últimas Noticias

inapam_coahuila_9e540fa0ca
Adultos mayores acceden a beneficios con la credencial INAPAM
Whats_App_Image_2026_01_16_at_10_04_42_AM_57ddcb6912
Muere trabajador tras ser atropellado por microbús en Matamoros
fiscal_descarta_desaparicion_forzada_leonardo_colombiano_60c964bf5e
Fiscalía de NL descarta desaparición forzada de Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
ghrsh_1835f319fc
Promueve Jesús Nava campañas de deshierbe en escuelas de Sant
nl_prestamo_feliz_9184305155
Escala megafraude de Préstamo Feliz; suman $177 mdp
publicidad
×