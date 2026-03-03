Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Impulsa Waldo iniciativa contra “guerra sucia” en campañas

El legislador planteó modificar el artículo 41 constitucional para sancionar acusaciones falsas y anunció diálogo con el fiscal de Nuevo León, Javier Flores

  • 03
  • Marzo
    2026

Después de año y medio de investigaciones y tres personas actualmente detenidas, el senador Waldo Fernández impulsó una reforma que evite manchar las campañas políticas, además de que aseguró que tendrá un acercamiento con el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar.

Y es que este martes el legislador federal propuso una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución, para penalizar la guerra sucia en campañas políticas e inhabilitar a los participantes en estos actos.

Fernández indicó que esta modificación es en relación con lo que está pasando en este momento, por acusaciones falsas en su contra, y externó que no está de acuerdo en participar en política donde estas acciones afecten la estabilidad familiar.

Asimismo, explicó que las detenciones se realizaron por una de las dos denuncias que él realizó; específicamente, fue la interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la instancia estatal no ha avanzado la denuncia por calumnias desde 2024, pero dijo que tendrá una plática con el actual fiscal estatal.

“Yo no estoy de acuerdo en participar en política. Si el costo de la política es la familia, yo no estoy de acuerdo en estar aquí en el Senado de la República y no impulsar al menos esta modificación que tiene que ver con la guerra sucia".

“La de calumnias no ha avanzado nada, absolutamente nada, no hubo interés de la Fiscalía local, la otra avanzó con los datos que ustedes tienen; hoy en la mañana me está buscando el fiscal del Estado, voy a platicar con él”, señaló Fernández.

En cuanto al proceso legal que se encuentra en receso hasta la segunda audiencia, que será este sábado 7 de marzo, el legislador federal argumentó que será en esta cita cuando se defina la situación jurídica de las tres personas que hasta el momento cuentan con prisión preventiva.

También Fernández hizo hincapié en dignificar la carrera de derecho, siendo que uno de los implicados es abogado y fue consciente de que está haciendo mal, y agregó que hay más funcionarios locales señalados en las investigaciones sin dar nombres.

“El sábado se determinará la situación jurídica. Estas tres personas y lo que más me duele es el abogado; el abogado, sí sabía, el abogado conoce de leyes, el abogado sabe lo que estaba haciendo, sabe que está mintiendo, sabe que está fabricando un hecho; también tenemos que dignificar el derecho porque soy abogado".

“Hay tres personas detenidas: la persona que me acusó falsamente, el abogado y la candidata que contendió con nosotros, pero atrás de esto hay más personas, hay personas que están señaladas en la investigación, en la indagatoria; no las puedo mencionar porque las investigaciones siguen, pero son funcionarios públicos a nivel local”, añadió Fernández.


