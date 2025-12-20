Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T083146_455_d210072175
Nuevo León

Disfrutan posada de Capullos Renace en Nave Lewis

El mandatario estatal acompañó a los niños, niñas y adolescentes para sumarse a las actividades de la temporada decembrina, además de participar en dinámicas

  • 20
  • Diciembre
    2025

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, celebraron la Posada del DIF Capullos y Monarcas en las instalaciones de la Nave Lewis.

Samuel García y Mariana Rodríguez celebran posada en Capullos.png

Acompañados de la directora General del Sistema DIF Nuevo León, Gloria Bazán, disfrutaron del show navideño junto a los niños, jóvenes y adolescentes, además de participar en las dinámicas realizadas por los animadores invitados.

Samuel García y Mariana Rodríguez celebran posada en Capullos.png

Posteriormente, se deleitaron de la comida, postres, baile, además de entregar sorpresas y regalos para los presentes.

Samuel García y Mariana Rodríguez celebran posada en Capullos.png

Mientras que los niños y adolescentes también lograron tomarse fotografías con Santa Claus y Rodolfo El Reno

Samuel García y Mariana Rodríguez celebran posada en Capullos.png

Entre la jornada, el mandatario estatal brindó un mensaje breve para todos los asistentes a esta posada.

Feliz Navidad para todos los niños y niñas, que pasen felices fiestas”, expresó García Sepúlveda. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mariana_rodriguez_capullos_2025_eea61a98c3
Jóvenes e infantes pasan la Navidad junto con Mariana Rodríguez
IMG_8180_2_48d5510c22
Encabeza Mariana Rodríguez desfile navideño en San Nicolás
samuel_presupuesto_reunion_e8c2cbef11
Vamos a continuar con 2025: Samuel ante retraso del Presupuesto
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa
3c588f38_e5bd_4dc8_abcc_fd00ecff9f64_b62419f911
Telesecundarias de Tamaulipas celebran 50 años de historia
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T130219_015_b725e30877
Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×