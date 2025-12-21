Podcast
deportes_rondon_4f13e151fb
Deportes

Salomón Rondón estaría cerca de volver a Pachuca

Tras un paso discreto por el Real Oviedo y perder protagonismo, el delantero venezolano apunta a regresar a Pachuca, donde fue capitán y referente goleador

  • 21
  • Diciembre
    2025

Después de unos seis meses difíciles en el Real Oviedo de España, el venezolano Salomón Rondón estaría cerca de regresar a Pachuca.

Y es que, de acuerdo con diversos medios, la directiva del Ovideo no se encuentra conforme con el rendimiento del atacante sudamericano, quien solo ha podido anotar dos veces en 15 encuentros.

Además, esto se sumaría a que, con la llegada de Guillermo Almada al banquillo del club español, Rondón sería uno de los jugadores que perdería protagonismo en el esquema táctico, el cual tendría más desgaste físico.

Rondón llegó al Oviedo procedente precisamente de los Tuzos, por lo que no sería novedad un nuevo intercambio de futbolistas entre estas instituciones.

Todo esto sería la mezcla perfecta para que el venezolano regrese a la Liga MX, donde fue capitán de Pachuca y uno de sus goleadores.


Comentarios

Etiquetas:
