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Nuevo León

Asume David Castillo la dirección de la Facultad de Derecho

Durante su mensaje destacó el significado personal y académico que representa asumir la dirección de la Facultad de Derecho y Criminología

  • 29
  • Mayo
    2026

Comprometiéndose a ser un Director cercano y haciendo énfasis en continuar llevando a la Facultad de Derecho y Criminología (FACDyC) por el camino de la excelencia a través de la innovación, el Dr. David E. Castillo Martínez tomó protesta ante la H. Junta de Gobierno, como Director para el periodo 2026 -2029, teniendo como sede el auditorio del antiguo posgrado de la Facultad.

La ceremonia fue encabezada por el Dr. med. Santos Guzmán López, Rector de la UANL; el Dr. Benjamín Limón Rodríguez, Presidente de la Honorable Junta de Gobierno; y el Cx.C. Luis Humberto Gómez Danés, Secretario de la H. Junta de Gobierno, además de integrantes de este órgano universitario y la presencia de autoridades de la Universidad, personal académico, administrativo y comunidad estudiantil.

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Como parte del protocolo institucional, se dio lectura a la Ley Orgánica de la UANL en lo correspondiente a las atribuciones y responsabilidades de los directores, así como al nombramiento oficial del director designado. Posteriormente, el Dr. David Emmanuel Castillo Martínez rindió protesta al cargo y recibió la venera por parte del Rector Santos Guzmán López.

Durante su mensaje, Castillo Martínez destacó el significado personal y académico que representa asumir la dirección de la Facultad.

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“Para mí es haber cumplido una vocación de vida, un compromiso sagrado con el pasado, el presente y el futuro”, señaló.

Asimismo, expresó que el respaldo recibido por parte de la comunidad universitaria representa una responsabilidad que asumirá con compromiso y trabajo permanente.

“El resultado en la votación me llena de sumamente orgullo, pero también me obliga a la máxima humildad”, afirmó, al reconocer la confianza depositada por docentes y estudiantes en esta nueva etapa de la institución.

Dirigiéndose al personal docente, reiteró que mantendrá una administración cercana y respetuosa de las cátedras.

“Seré un director cercano que respete sus cátedras y que trabaje incansablemente para darles las mejores condiciones para seguir formando mentes brillantes”, expresó.

De igual forma, señaló que su gestión impulsará el fortalecimiento de la investigación científica, la vinculación con los sectores públicos, privados y sociales, así como la consolidación de la internacionalización de los programas académicos para ampliar las oportunidades de desarrollo de la comunidad universitaria.

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Ante las y los estudiantes, refrendó su compromiso de mantener una gestión cercana y de acompañamiento constante.

“Mi compromiso no es solo administrar esta facultad. Mi compromiso es escucharlos, apoyarlos y caminar en todo momento a su lado”, puntualizó.

Hacia la parte final de su intervención, presentó una visión de trabajo enfocada en la innovación académica, el diálogo interinstitucional y la construcción conjunta de propuestas y metodologías para fortalecer el crecimiento de la FACDyC frente a los retos actuales de la educación superior.

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