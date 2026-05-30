¡Campeones invictos! Auténticos Tigres Juvenil

Auténticos Tigres Juvenil se proclamó campeón invicto en su temporada debut dentro de la Categoría Juvenil Primavera 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), al imponerse por marcador de 38-31 a Redskins Cardenal en el Estadio Gaspar Mass.

Con este resultado, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cerró una campaña perfecta, consolidándose además como la mejor ofensiva y defensiva de la Conferencia Jacinto Licea, al registrar 260 puntos anotados y apenas 51 recibidos a lo largo de la temporada.

Rector entrega el trofeo a los campeones

El Rector de la UANL, Santos Guzmán López, fue el encargado de entregar el trofeo de la ONEFA a los jugadores felinos tras la obtención del campeonato.

El ejecutivo universitario acompañó al equipo durante todo el encuentro y felicitó a los jugadores, a quienes calificó como dignos representantes de la institución.

“De verdad, gracias por ese esfuerzo, gracias por entregarse y de verdad que esta Universidad, su institución, nuestra institución, se les valora mucho”.

“Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Es un gran orgullo mantenerlos como dignos representantes de la Máxima Casa de Estudios del Estado”.

La gran final comenzó con un gol de campo de Iván Hinojosa (24), quien abrió el marcador para los auriazules. Minutos después, Redskins Cardenal respondió con una anotación de Jeshua Ruíz (81), aunque la conversión fue detenida por la defensiva felina para dejar el marcador 3-6.

La ventaja volvió a manos de los locales gracias a César Narváez (16), quien recibió un pase de anotación de 10 yardas lanzado por el mariscal Rogelio Cobas. Con el punto extra de Hinojosa, el marcador se colocó 10-6.

Posteriormente, Juan de Dios Aldape (11) amplió la diferencia al culminar una ofensiva encabezada por Cobas, quien conectó un envío de 30 yardas. Con la patada buena de Hinojosa, los felinos tomaron ventaja de 17-6.

Sin embargo, el conjunto mexiquense reaccionó con anotaciones de José Dávila (13) y Diego González (8), igualando el encuentro 17-17 tras concretar una conversión y fallar otra.

Antes del descanso, Giancarlo Flores (8), quien no había tenido actividad durante la temporada debido a una lesión, devolvió la ventaja a los auriazules. El receptor aprovechó un pase de 50 yardas de Cobas para llegar a las diagonales y colocar el marcador 24-17.

Tigres asegura el título en el cierre del encuentro

Redskins volvió a empatar el partido al inicio del tercer cuarto con otra anotación de José Dávila, dejando el marcador 24-24. Más adelante, Jonathan de la Rosa (10) sumó seis puntos para los felinos. Tras un intento fallido de punto extra, la pizarra quedó 30-24.

En la recta final, los locales buscaron asegurar el campeonato y lo consiguieron al concretar una anotación acompañada de una conversión de dos puntos. Esa ventaja se mantuvo durante los últimos cinco minutos del encuentro, pese a una anotación adicional de Redskins Cardenal.

De esta manera, Auténticos Tigres Juvenil selló la victoria por 38-31 y coronó una temporada perfecta con el campeonato de la ONEFA Juvenil Primavera 2026.





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