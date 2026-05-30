Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_3662_b925d11dd4
Deportes

¡Campeones invictos! Auténticos Tigres Juvenil

De esta manera, Auténticos Tigres Juvenil selló la victoria por 38-31 y coronó una temporada perfecta con el campeonato de la ONEFA Juvenil Primavera 2026

  • 30
  • Mayo
    2026

Auténticos Tigres Juvenil se proclamó campeón invicto en su temporada debut dentro de la Categoría Juvenil Primavera 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), al imponerse por marcador de 38-31 a Redskins Cardenal en el Estadio Gaspar Mass.

Con este resultado, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cerró una campaña perfecta, consolidándose además como la mejor ofensiva y defensiva de la Conferencia Jacinto Licea, al registrar 260 puntos anotados y apenas 51 recibidos a lo largo de la temporada.

Rector entrega el trofeo a los campeones

El Rector de la UANL, Santos Guzmán López, fue el encargado de entregar el trofeo de la ONEFA a los jugadores felinos tras la obtención del campeonato.

El ejecutivo universitario acompañó al equipo durante todo el encuentro y felicitó a los jugadores, a quienes calificó como dignos representantes de la institución.

“De verdad, gracias por ese esfuerzo, gracias por entregarse y de verdad que esta Universidad, su institución, nuestra institución, se les valora mucho”.
“Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Es un gran orgullo mantenerlos como dignos representantes de la Máxima Casa de Estudios del Estado”.

La gran final comenzó con un gol de campo de Iván Hinojosa (24), quien abrió el marcador para los auriazules. Minutos después, Redskins Cardenal respondió con una anotación de Jeshua Ruíz (81), aunque la conversión fue detenida por la defensiva felina para dejar el marcador 3-6.

La ventaja volvió a manos de los locales gracias a César Narváez (16), quien recibió un pase de anotación de 10 yardas lanzado por el mariscal Rogelio Cobas. Con el punto extra de Hinojosa, el marcador se colocó 10-6.

Posteriormente, Juan de Dios Aldape (11) amplió la diferencia al culminar una ofensiva encabezada por Cobas, quien conectó un envío de 30 yardas. Con la patada buena de Hinojosa, los felinos tomaron ventaja de 17-6.

Sin embargo, el conjunto mexiquense reaccionó con anotaciones de José Dávila (13) y Diego González (8), igualando el encuentro 17-17 tras concretar una conversión y fallar otra.

Antes del descanso, Giancarlo Flores (8), quien no había tenido actividad durante la temporada debido a una lesión, devolvió la ventaja a los auriazules. El receptor aprovechó un pase de 50 yardas de Cobas para llegar a las diagonales y colocar el marcador 24-17.

Tigres asegura el título en el cierre del encuentro

Redskins volvió a empatar el partido al inicio del tercer cuarto con otra anotación de José Dávila, dejando el marcador 24-24. Más adelante, Jonathan de la Rosa (10) sumó seis puntos para los felinos. Tras un intento fallido de punto extra, la pizarra quedó 30-24.

En la recta final, los locales buscaron asegurar el campeonato y lo consiguieron al concretar una anotación acompañada de una conversión de dos puntos. Esa ventaja se mantuvo durante los últimos cinco minutos del encuentro, pese a una anotación adicional de Redskins Cardenal.

De esta manera, Auténticos Tigres Juvenil selló la victoria por 38-31 y coronó una temporada perfecta con el campeonato de la ONEFA Juvenil Primavera 2026.

f6dd0703-7354-42e2-b5d4-f95830013ba7.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

D_Avid_castillo_uanl_60c242b2bc
Asume David Castillo la dirección de la Facultad de Derecho
ceremonia_de_reconocimiento_a_la_permanencia_2026_uanl_046_ae0dfbde10
Reconoce UANL permanencia de estudiantes de excelencia
Whats_App_Image_2026_05_29_at_1_12_14_AM_b478eb3c35
Auténticos Tigres Juvenil va por otro título en ONEFA
publicidad

Últimas Noticias

israel_libano_conversaciones_369314bd51
Ejército israelí toma castillo estratégico en Líbano
AP_26151163084042_854faa00a0
El Tri supera a Australia en amistoso rumbo al Mundial 2026
Whats_App_Image_2026_05_30_at_10_21_50_PM_fff749da8c
La Jaiba Brava lo pierde en penales ante Tepatitlán
publicidad

Más Vistas

nl_centros_municipios_ca9b4bc90c
Llaman a repoblar los 'centros' de Nuevo León
EH_FOTO_VERTICAL_22_d181f3b3ca
Fortalecen expansión industrial de Ramos Arizpe con inversión
ceremonia_de_reconocimiento_a_la_permanencia_2026_uanl_046_ae0dfbde10
Reconoce UANL permanencia de estudiantes de excelencia
publicidad
×