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Nuevo León

Michelle Rodríguez cruza por puerto fronterizo Colombia-Laredo

Los participantes de este convoy optaron por circular por la nueva carretera La Gloria-Colombia para realizar su primera parada en México

  • 09
  • Junio
    2026

Por su seguridad, la actriz Michelle Rodríguez y los DJ Deadmau5 y Afrojack eligieron cruzar por puerto fronterizo Colombia-Laredo desde Estados Unidos.

Como parte del Rally Gumball 3000, los organizadores escogieron la aduana para cruzar a México por su seguridad y rapidez.

El fundador Maximillion Cooper encabezó este rally de más de 100 autos deportivos de alta gama en su paso por puerto fronterizo.

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En su viaje desde Florida y Texas, los participantes de este convoy optaron por circular por la nueva carretera La Gloria-Colombia para realizar su primera parada en México.

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Este rally inauguró oficialmente la Ruta Mundialista Binacional Nuevo León-Texas, como opción más rápida y segura para quienes viajen entre Monterrey, Dallas y Houston.

En su edición 2026, la caravana recorrió cerca de 4,800 kilómetros al iniciar en Miami y llevar a cabo escalas oficiales en Austin y Monterrey, con el objetivo de llegar a Guanajuato y posteriormente a la Ciudad de México.

Este evento exclusivo es un rally de automóviles y un evento de estilo de vida de lujo fundado en 1999 por el empresario y diseñador británico Maximillion Cooper. 

Tras su paso por la aduana, los famosos participaron en la Macroplaza en un megaconcierto del DJ Afrojack, montando una exhibición de sus autos deportivos.

El evento combina el mundo del motor con la música, la moda y el entretenimiento. Atrae a una gran cantidad de celebridades, músicos y figuras reconocidas internacionalmente que se suman al viaje, organizando también magnos conciertos y exhibiciones gratuitas para el público en las ciudades anfitrionas.

 

 


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