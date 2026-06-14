Feria Bicentenario recibe buena respuesta en primer fin de semana

El primer fin de semana de la Feria Bicentenario en Matamoros registró una alta asistencia desde el viernes, día de la inauguración, cuando familias comenzaron a llegar desde temprana hora para ingresar al recinto y disfrutar de las atracciones.

En los alrededores, se observó presencia de elementos de Tránsito que ayudaron a mantener el flujo vehicular y el paso seguro de peatones, evitando congestionamientos en la zona.

Aunque el sábado se presentó lluvia, esto no detuvo a los asistentes, quienes continuaron llegando durante el día para acudir a la feria.

Otro de los aspectos que llamó la atención fue la limpieza del lugar. Durante los tres días, personal de servicios públicos se mantuvo activo recogiendo basura de manera constante, lo que permitió que el recinto permaneciera en buenas condiciones.

También se vio que niños con estatura menor a 1.20 metros y personas con discapacidad ingresaron sin costo, lo que facilitó la asistencia de más familias.

Así, el arranque de la Feria Bicentenario dejó como saldo un fin de semana con buena participación y movimiento en el recinto.

Comentarios