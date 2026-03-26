Movilidad NL lanza rutas especiales para repechaje y festival

A tan solo 77 días de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Nuevo León ha puesto en marcha una "prueba de fuego" logística.

Ensayo general rumbo al Mundial 2026

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) activó un despliegue de rutas estratégicas para los partidos de repechaje y el festival de música que se realizara desde el Parque Fundidora, utilizando este fin de semana como un ensayo general para la justa mundialista.

Tal como lo publicó El Horizonte el lunes 23 de marzo, el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, y el director del IMA, aseguraron que el traslado eficiente de turistas y locales está plenamente garantizado y gratuito.

Conectividad en puntos clave de Monterrey

La estrategia conecta los puntos neurálgicos de la urbe regia, el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el Estadio Monterrey y las zonas hoteleras de San Pedro y el Centro.

Para este fin de semana, el servicio operará de 04:00 a 23:00 horas, con extensiones de horario tras el cierre de los eventos.

“El servicio de estas rutas dedicadas operará en un horario base de 04:00 a 23:00 horas, contemplando además servicios especiales posteriores a este horario, conforme a la demanda de los eventos”, informó el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.

Unidades modernas y monitoreo en tiempo real

La flota destinada a estos recorridos, aseguraron, se compone de unidades de última generación, equipadas con sistemas de climatización, tecnología de vanguardia y monitoreo en tiempo real por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los usuarios.

Los usuarios pueden monitorear las unidades en tiempo real mediante la App MuevoLeón y consultar recorridos específicos a través de los códigos QR instalados en puntos estratégicos.

“Como parte de las acciones para mejorar la experiencia de las y los usuarios, se contará con herramientas digitales que permitirán consultar en tiempo real la ubicación de las unidades a través de la aplicación MuevoLeón. Asimismo, se dispondrá de códigos QR para brindar información detallada sobre los recorridos de las rutas, facilitando así la planeación de los traslados”, agregaron autoridades de Movilidad.

Preparativos para recibir a visitantes internacionales

Este despliegue masivo, señalaron, busca no solo agilizar el tráfico actual, sino demostrar que la ciudad está lista para recibir al mundo.

La administración estatal confirmó a este medio que la logística para los partidos del Mundial FIFA 2026 en junio contará con 100 camiones nuevos, equipados con tecnología de punta y estándares internacionales de confort. Una de las noticias más relevantes para los asistentes a los juegos en Nuevo León es que estos traslados especializados serían gratuitos.

Rutas especiales de repechaje

RUTAS ESPECIALES DE REPECHAJE (26 Y 31 DE MARZO):

-Ruta A: Conecta la Zona Hotelera con el Estadio Monterrey.

-Ruta B: Enlace directo Aeropuerto – Estadio.

-Horario base de 04:00 a 23:00 horas

Rutas para festival de música

RUTAS FESTIVAL DE MÚSICA (27 AL 29 DE MARZO):

Ruta A: Circuito Parque Fundidora – Zona Hotelera.

Ruta B: Conexión Aeropuerto – Parque Fundidora.

-Horario base de 04:00 a 23:00 horas,

*Esta ruta operará de manera continua las 24 horas para atender el flujo de visitantes internacionales.

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