Inaugura Mónica Oyervides sala de atención ciudadana en Juárez

La alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, inauguró este jueves la nueva Sala de Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este espacio, ubicado en las instalaciones del C4, está diseñado para ofrecer un entorno digno y eficiente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la justicia mediante tecnología de punta y coordinación institucional.

“El día de hoy damos un paso firme en favor de la seguridad de Juárez. Inauguramos la nueva Sala de Atención Ciudadana en el C4, un espacio digno que se le debía a la ciudadanía del municipio”, expresó Oyervides.

La nueva sala cuenta con tres cabinas especializadas que transformarán la manera en que los ciudadanos interactúan con las autoridades a través de la Denuncia Virtual, con 2 cabinas conectadas directamente con la Fiscalía General de Justicia del Estado, permitiendo interponer denuncias penales vía videoconferencia las 24 horas del día.

Orientación directa, que es un espacio para trámites de seguridad, vialidad y servicios municipales en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

“Este nuevo espacio fortalece la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, lo que nos permitirá brindar una respuesta más ágil y temprana a quienes han sido víctimas de un delito”, señaló.

El evento destacó por la presencia de figuras clave de la seguridad en Nuevo León, subrayando el respaldo estatal a este proyecto municipal. Entre los asistentes destacaron Javier Flores Saldívar, Fiscal General de Justicia, Félix Arratia, Coordinador del Gabinete de Igualdad del Estado y Ulises Gutiérrez Barroso, Comandante de Fuerza Civil.

Por su parte, el Secretario de Seguridad municipal, el Comisario Mauricio Gaviña Mendieta, explicó que concentrar estos servicios en un solo lugar permitirá una respuesta ágil y temprana para las víctimas de delitos, optimizando los tiempos de espera y eliminando barreras burocráticas.

La alcaldesa enfatizó que el diseño de la sala prioriza la atención a niños, adolescentes y adultos mayores, asegurando que cualquier ciudadano que acuda en un momento crítico reciba el trato profesional y humano que merece.

“Cada decisión que tomamos tiene un propósito muy claro: que nuestras familias vivan más seguras, que se sientan protegidas, acompañadas y escuchadas”, afirmó la alcaldesa.

Con esta acción, indicaron que el municipio busca garantizar entornos de paz para toda la comunidad.

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