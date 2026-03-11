Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Moviliza incendio forestal a brigadistas en Galeana

En el sitio participaron 85 elementos con 12 unidades y dos helicópteros, entre ellos personal de la Brigada Fénix de Protección Civil estatal

  • 11
  • Marzo
    2026

Un incendio forestal registrado en la zona de Sierra Mesa San Lucas, en el municipio de Galeana, dejó una afectación preliminar de 11 hectáreas de vegetación, luego de varias horas de labores por parte de brigadistas y corporaciones de auxilio.

Durante las acciones de combate se logró un 90% de control y un 80% de liquidación del siniestro, gracias al trabajo coordinado de brigadas terrestres y apoyo aéreo.

En el operativo se realizaron descargas desde helicópteros de Protección Civil de Nuevo León para enfriar el perímetro, mientras que personal en tierra abrió brechas cortafuego para evitar la propagación de las llamas.

En el sitio participaron 85 elementos con 12 unidades y dos helicópteros, entre ellos personal de la Brigada Fénix de Protección Civil estatal, autoridades municipales, la Comision Nacional Forestal y corporaciones de seguridad.

Las labores continuarán los próximos días con trabajos de enfriamiento para evitar que el fuego se reactive.


