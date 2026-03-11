Podcast
Nuevo León

Anuncian cierres y contraflujos temporales en Eloy Cavazos 

Las maniobras en la avenida, en el tramo comprendido de Camino Real y la Avenida Fidel Velázquez, por la construcción de un puente peatonal

  • 11
  • Marzo
    2026

La Dirección de Ingeniería Vial de Guadalupe informó que, debido a trabajos de mantenimiento en el puente peatonal ubicado en Camino Real, se aplicarán cierres parciales, además de un contraflujo temporal sobre la avenida Eloy Cavazos, esta noche de miércoles y madrugada del jueves.

Las maniobras en la avenida, en el tramo comprendido de Camino Real y la Avenida Fidel Velázquez, están programadas para iniciar a las 22:00 horas este miércoles 11 de marzo, con el objetivo de afectar lo menos posible el flujo vehicular de hora pico, trasladando la actividad a un horario nocturno, y será reabierta a las 4:00 horas del jueves.

“Se informó que el cierre parcial se iniciará este miércoles 11 de marzo a las 10:00 de la noche en el sentido poniente hasta la 1:00 de la mañana del jueves 12 de marzo; mientras que el sentido oriente estará cerrado de 1:00 a 4:00 de la mañana”, informó el municipio.

Ante la reducción de carriles, el municipio desplegará un operativo con elementos de la Dirección de Tránsito, quienes estarán presentes en el punto de Camino Real para coordinar el contraflujo y orientar a los conductores.

“Para realizar estos trabajos se contará con la presencia de elementos de Tránsito para garantizar la seguridad vial y el debido flujo vehicular”, informó la dependencia municipal.

Se espera que la vialidad quede totalmente liberada antes del inicio de la jornada laboral del jueves, una vez concluidos los trabajos en la estructura peatonal.

TOME NOTA

Para garantizar la seguridad de los automovilistas y del personal de obra, los cortes a la circulación y apertura de contraflujo temporal en la Avenida Eloy Cavazos, a la altura de Camino Real hasta la avenida Fidel Velázquez, en Guadalupe, se realizarán de forma escalonada bajo el siguiente esquema:

-Poniente (hacia Monterrey)    
Miércoles 11 a Jueves 12
22:00 hrs a 01:00 hrs    

Oriente (hacia Juárez)    
01:00 hrs a 04:00 hrs    
Jueves 12 de marzo


