Nuevo León

Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago

La mujer fue identificada como Julisa “N” de 34 años de edad y quedó a disposición de las autoridades para su investigación por el accidente

  • 29
  • Noviembre
    2025

Un bebé de un año y seis meses murió tras ser atropellado accidentalmente por su madre en la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Santiago.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos viajaban a bordo de una camioneta Nissan Murano y el percance ocurrió mientras la mujer se estacionaba en un supermercado.

El infante, según trascendió, viajaba en los asientos traseros del vehículo y habría abierto una puerta que no llevaba el seguro puesto.

Posteriormente, cayó sobre el pavimento mientras su madre todavía hacía maniobras para aparcar la unidad.

INFO 7 UNA FOTO (89).png

Fue hasta cuando sintió que las llantas arrollaron algo, que la mujer se percató de la ausencia del niño y bajó para ver que ocurría.

Al arribo de Protección Civil municipal se confirmó que el bebé había perdido la vida en el sitio producto del atropello.

El accidente fue reportado aproximadamente a las 12:17 del mediodía en la zona Centro de Santiago, justo sobre el kilómetro 248 de la Carretera, en el sentido de la circulación de norte a sur.

La mujer fue identificada como Julisa “N” de 34 años de edad, quedó a disposición de las autoridades para su investigación.

¿Cómo activar el seguro contra niños en un carro?

Esta medida de seguridad está presente en todos los autos sin importar su precio, aunque no todos lo tienen activado por defecto, por lo que es necesario ponerlo manualmente.

El seguro es mecánico y puedes encontrarlo en la parte interior de la puerta, la puedes identificar con un candado o una leyenda que dice "lock". Dependiendo de tu auto puede necesitar insertar la llave para activarlo o solo moverlo con los dedos.

Gemini_Generated_Image_fs0yjcfs0yjcfs0y.png


