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Nuevo León

Protección Civil vigila zona con potencial ciclónico en el Golfo

Protección Civil de Nuevo León monitorea una zona de baja presión con 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México

  • 13
  • Junio
    2026

Protección Civil de Nuevo León informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada en el oeste del Golfo de México, de acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El sistema presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de 20% durante las próximas 48 horas y mantiene el mismo porcentaje de probabilidad para los siguientes siete días.

Según la información difundida por las autoridades, la zona de baja presión se localiza aproximadamente a 85 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz, y registra un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Monitoreo permanente

Protección Civil de Nuevo León señaló que este sistema permanecerá bajo vigilancia continua con el objetivo de monitorear cualquier cambio en su evolución, trayectoria e intensidad.

El seguimiento se realiza desde el Centro de Operaciones de Emergencia mediante el monitoreo permanente de información proveniente de fuentes oficiales.

Las autoridades estatales indicaron que continuarán informando sobre cualquier actualización relacionada con este fenómeno meteorológico conforme se emitan nuevos reportes por parte de los organismos especializados.


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