Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
guardia_estatal_refuerza_seguridad_operativos_carreteros_5447f330e3
Tamaulipas

Refuerza Guardia Estatal seguridad con operativos carreteros

Autoridades emitieron una serie de recomendaciones para las familias que tiene planeado salir a carretera en la antesala del periodo vacacional de Semana Santa

  • 07
  • Marzo
    2026

Las autoridades de seguridad federales y estatales se encuentran desplegadas de manera coordinada en las carreteras de los 43 municipios de Tamaulipas realizando labores de vigilancia, prevención y asistencia a la ciudadanía que transita por las distintas vialidades del territorio estatal

guardia-estatal-refuerza-seguridad-operativos-carreteros.jpg

La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado , emitió una serie de recomendaciones para las familias que tiene planeado salir a carretera en la antesala del periodo vacacional de Semana Santa

Guardia Estatal instala estaciones seguras 

Asimismo la Guardia Estatal cuenta con estaciones seguras distribuidas estratégicamente a lo largo de las carreteras donde las y los viajeros pueden realizar paradas para descansar. En caso de alguna eventualidad como una falla mecánica, recibir apoyo por parte de las autoridades. 

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de cuentas y fuentes oficiales


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

teheran_envuelta_nubes_toxicas_db2f09afd3
Israel envuelve a Teherán con nubes tóxicas y bombardeos
estadio_camp_nou_f728cd661a
FIFA revisará sedes para la Copa del Mundo 2030
arrancara_agencia_libre_nfl_52_horas_negociacion_db807c728b
Agencia libre de NFL arrancará con 52 horas de negociación legal
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×