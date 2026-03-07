Refuerza Guardia Estatal seguridad con operativos carreteros
Autoridades emitieron una serie de recomendaciones para las familias que tiene planeado salir a carretera en la antesala del periodo vacacional de Semana Santa
Las autoridades de seguridad federales y estatales se encuentran desplegadas de manera coordinada en las carreteras de los 43 municipios de Tamaulipas realizando labores de vigilancia, prevención y asistencia a la ciudadanía que transita por las distintas vialidades del territorio estatal.
La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado , emitió una serie de recomendaciones para las familias que tiene planeado salir a carretera en la antesala del periodo vacacional de Semana Santa.
Guardia Estatal instala estaciones seguras
Asimismo la Guardia Estatal cuenta con estaciones seguras distribuidas estratégicamente a lo largo de las carreteras donde las y los viajeros pueden realizar paradas para descansar. En caso de alguna eventualidad como una falla mecánica, recibir apoyo por parte de las autoridades.
Se recomienda a la población mantenerse informada a través de cuentas y fuentes oficiales
