Exposición ‘Herejes’ impulsa la fotografía y el arte de mujeres

La exposición “Herejes” reúne a 19 artistas que exploran el significado de la herejía a través de fotografía, instalación y video. La muestra se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y se presenta en la Nave Generadores del Centro de las Artes, dentro del Parque Fundidora, con entrada gratuita para mayores de edad.

Un espacio para la libertad y cuestionamiento artístico

Ricardo Marcos González, Secretario Técnico de CONARTE, destacó que la exposición refleja el compromiso con las comunidades artísticas y la calidad de talentos femeninos en diversas vertientes, especialmente en fotografía.

Domingo Valdivieso, director del Centro de las Artes, subrayó que la muestra inicia el calendario de exposiciones del centro y fue gestionada por el Colectivo Fotógrafas de México en colaboración con CONARTE.

Curaduría basada en cinco ejes temáticos

Para la curadora Sara López, “Herejes” invita a explorar la libertad, cuestionar dogmas y acercarse a la expresión auténtica de cada artista. La exposición se organiza bajo cinco ejes curatoriales: libertad y cuestionamiento colectivo, apropiación del cuerpo, conocimiento empírico vs dogmático, iconoclastia y la mujer que retorna a la naturaleza.

Participación destacada de fotógrafas mexicanas

Las 19 artistas que participan son: Alejandra Villalobos, Herminia de Luna, Mercedes Balsa, Violeta Ramírez, Ana Belinda Guadiana, Madai Calderón, Mágala Zambrano, Belén Medina, Fátima Garduño, Mavi Pérez, Tere Gerardi, María Covarrubias, Claudia Maldonado, Magaly González, Sandy Silva Gutierrez, Alejandra del Bosque, Ibette Rt, Isa Sánchez y Majo Gual.

El Colectivo Fotógrafas de México es un proyecto autogestivo conformado por 31 mujeres de distintas edades y trayectorias, dedicado a promover el quehacer fotográfico femenino en México y el mundo.

Fechas y acceso a la exposición

“Herejes” estará abierta al público hasta finales de abril, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para mayores de edad en la Nave Generadores del Centro de las Artes, Parque Fundidora.





Comentarios