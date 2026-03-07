Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
20260306_03_herejias_en_conarte_01_d493060d4b
Nuevo León

Exposición ‘Herejes’ impulsa la fotografía y el arte de mujeres

La muestra destaca la creatividad de mujeres mexicanas en fotografía, video e instalación, abierta al público en el Centro de las Artes.

  • 07
  • Marzo
    2026

La exposición “Herejes” reúne a 19 artistas que exploran el significado de la herejía a través de fotografía, instalación y video. La muestra se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y se presenta en la Nave Generadores del Centro de las Artes, dentro del Parque Fundidora, con entrada gratuita para mayores de edad.

Un espacio para la libertad y cuestionamiento artístico

Ricardo Marcos González, Secretario Técnico de CONARTE, destacó que la exposición refleja el compromiso con las comunidades artísticas y la calidad de talentos femeninos en diversas vertientes, especialmente en fotografía.

20260306_03_herejias_en_conarte_02.png

Domingo Valdivieso, director del Centro de las Artes, subrayó que la muestra inicia el calendario de exposiciones del centro y fue gestionada por el Colectivo Fotógrafas de México en colaboración con CONARTE.

Curaduría basada en cinco ejes temáticos

Para la curadora Sara López, “Herejes” invita a explorar la libertad, cuestionar dogmas y acercarse a la expresión auténtica de cada artista. La exposición se organiza bajo cinco ejes curatoriales: libertad y cuestionamiento colectivo, apropiación del cuerpo, conocimiento empírico vs dogmático, iconoclastia y la mujer que retorna a la naturaleza.

20260306_03_herejias_en_conarte_03.png

Participación destacada de fotógrafas mexicanas

Las 19 artistas que participan son: Alejandra Villalobos, Herminia de Luna, Mercedes Balsa, Violeta Ramírez, Ana Belinda Guadiana, Madai Calderón, Mágala Zambrano, Belén Medina, Fátima Garduño, Mavi Pérez, Tere Gerardi, María Covarrubias, Claudia Maldonado, Magaly González, Sandy Silva Gutierrez, Alejandra del Bosque, Ibette Rt, Isa Sánchez y Majo Gual.

El Colectivo Fotógrafas de México es un proyecto autogestivo conformado por 31 mujeres de distintas edades y trayectorias, dedicado a promover el quehacer fotográfico femenino en México y el mundo.

Fechas y acceso a la exposición

“Herejes” estará abierta al público hasta finales de abril, de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita para mayores de edad en la Nave Generadores del Centro de las Artes, Parque Fundidora.

20260306_03_herejias_en_conarte_04.png


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26066196074279_01a778f550
Cuatro personas fallecen en Michigan por fuertes tormentas
f5bb2e06_ed88_42ff_9074_7d3b6ccbd56b_4b2c234c3e
Implementan operativo para proteger pozos de agua en Saltillo
IMG_20260305_WA_0358_323e5f7e85
Alumno aparentemente armado dentro de escuela genera movilización
publicidad

Últimas Noticias

AP_26067764103971_b788e43c17
Milan vence 1-0 al Inter y se queda con el Derby della Madonnina
Whats_App_Image_2026_03_08_at_4_06_19_PM_2_761a49f07e
Instalan mesas de trabajo para impulsar competitividad en turismo
EH_FOTO_VERTICAL_13_2d56fcc8c1
¿Quién es Mojtaba Khamenei? Próximo líder supremo de Irán
publicidad

Más Vistas

deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
inter_armamanto_eua_b5d193d85f
'Estados Unidos podría perder guerra con Irán': dice analista
publicidad
×