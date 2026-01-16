Municipio de Juárez construirá nueva secundaria moderna

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y saldar un rezago histórico en la zona sur del municipio, el alcalde de Juárez, Félix Arratia Cruz, encabezó la colocación de la primera piedra de la nueva escuela secundaria en la colonia Vistas de San Juan, una obra que beneficiará a miles de estudiantes de sectores como Los Cántaros, Hacienda Real, San Patricio y comunidades aledañas.

Durante el evento, el edil subrayó que la educación es una prioridad central de su administración y destacó que este proyecto representa un compromiso cumplido con las familias de la zona.

“En Juárez, el talento nunca más tendrá límites para desarrollarse. Apostamos por nuestros niños y niñas, dando todo por la educación. Hoy, con la construcción de esta escuela, que será de las mejores en México, saldamos una deuda de más de 15 años con nuestros vecinos”, afirmó.

Estado impulsa infraestructura educativa

En su mensaje, Arratia Cruz destacó que la coordinación permanente con el Gobierno del Estado ha permitido avanzar hacia un modelo de infraestructura educativa moderna, funcional y alineada con las necesidades actuales de la comunidad, posicionando a Vistas de San Juan como un referente en materia educativa.

“Desde el inicio de nuestra administración, los niños y niñas han estado al centro de nuestras decisiones. Toda la política pública que implementamos tiene como prioridad su bienestar y desarrollo”, subrayó.

Avances para abatir el rezago educativo

La nueva secundaria se suma al Jardín de Niños Villa Palmanova, inaugurado a finales de 2025, el cual ha sido reconocido por su infraestructura tanto a nivel local como nacional.

En conjunto con el Gobierno del Estado, el municipio de Juárez ha construido más de 40 aulas en distintas colonias, atendiendo un rezago educativo acumulado por más de dos décadas.

El alcalde reiteró que estos avances han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Samuel García Sepúlveda y al trabajo conjunto entre ambos niveles de gobierno para impulsar proyectos educativos estratégicos.

Reconocimiento a la visión municipal

Por su parte, el Secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura García, reconoció la visión y liderazgo del alcalde y su equipo, al señalar que Juárez se consolida como un polo de desarrollo educativo en la entidad.

“Cuando un presidente municipal tiene iniciativa y formación académica, siempre prioriza el bienestar del municipio a través de la educación. En Juárez tenemos un alcalde que siempre busca mejorar la infraestructura educativa y atender las necesidades de cada colonia”, afirmó.

Infraestructura moderna y fecha de conclusión

Se prevé que la nueva secundaria esté concluida antes del inicio del próximo ciclo escolar, en septiembre de 2026. Juan Paura García destacó que el éxito del plantel también dependerá del compromiso de docentes y alumnos, resaltando que en Juárez existe una coordinación sólida entre los liderazgos educativos.

El plantel, ubicado entre la avenida del Bosque y la avenida de Las Aves, contará con seis aulas didácticas para aprendizaje creativo, dirección escolar, sanitarios, taller de cómputo, laboratorio polifuncional y aula de prefectura. Además, incluirá plaza cívica, andadores de conexión, rampas, bebederos, accesos con cubierta, red sanitaria, alumbrado, subestación eléctrica y asta bandera.

En el evento estuvieron presentes el Secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura García; la Presidenta del DIF Juárez, Mónica Oyervides Acosta; el Director del ICIFED, Luis Fernando Domínguez Martin del Campo; la Subsecretaria de Educación Básica, Patricia Sánchez Regalado; la Directora de Educación Básica de Nuevo León, Daría Elizondo Garza; y la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Ana Karen Tamez Fernández.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Juárez refrenda su compromiso con la educación como eje fundamental del desarrollo social y mantiene la coordinación con el Gobierno del Estado como base para consolidar al municipio como un referente educativo a nivel regional.

