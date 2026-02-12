Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas impulsa la inclusión educativa con la entrega de becas

El DIF estatal entrega apoyos 'Esperanza' e 'Inclusión Social' a estudiantes vulnerables y con discapacidad en los 43 municipios para evitar deserción

Las becas “Esperanza de Tamaulipas” y “Para la Inclusión Social en Tamaulipas” se han convertido en una auténtica motivación y de gran apoyo para cerca de 3 mil estudiantes en los diferentes municipios de la entidad, informó la directora del Sistema DIF Estatal, Patricia Lara Ayala, al señalar que este beneficio está dirigido a niñas, niños y jóvenes de atención prioritaria, recursos que continuarán siendo destinados en el 2026. 

“Este estímulo económico en el sector educativo está orientado a disminuir la deserción escolar y fortalecer oportunidades de desarrollo; beneficia a alrededor de 3 mil estudiantes de los 43 municipios de Tamaulipas, lo que significa un apoyo directo para quienes enfrentan circunstancias que ponen en riesgo la continuidad de sus estudios”, señaló. 

La Beca Esperanza de Tamaulipas está dirigida a estudiantes en situación de orfandad derivada de delitos de alto impacto o en calidad de víctimas, inscritos en instituciones educativas con validez oficial en el estado. 

La Beca para la Inclusión Social en Tamaulipas se otorga a estudiantes con discapacidad motriz, visual, auditiva y/o intelectual leve, inscritos en instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial del Sistema Educativo Estatal en los niveles de primaria, secundaria, medio superior y superior.


