Nuevo León

NL y ONU unen fuerzas para impulsar inclusión laboral migrante

Con el objetivo de transformar la movilidad humana en una oportunidad de crecimiento económico y social, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, liderada por Martha Herrera, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, concluyó la capacitación de más de 350 personas en materia de migración, derechos humanos y género.

Esta iniciativa, que integró a personal del Gobierno del Estado, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, forma parte del Primer Programa de Capacitación Estratégica para la Igualdad, la Inclusión y los Derechos Humanos. 

“Esta acción se realizó a través del Primer Programa de Capacitación Estratégica para la Igualdad, la Inclusión y los Derechos Humanos, diseñado para fortalecer conocimientos, homologar criterios y brindar herramientas prácticas que promuevan la integración laboral de personas en contexto de movilidad”, informó la Secretaría.

El proyecto busca homologar criterios técnicos y brindar herramientas prácticas que faciliten la integración formal de personas en contexto de movilidad al mercado laboral regiomontano.

DIVERSIDAD COMO MOTOR ECONÓMICO

Durante las sesiones, los participantes analizaron el vínculo entre la migración y el desarrollo, subrayando cómo una gestión inclusiva puede potenciar la productividad y fortalecer la cohesión social.

El programa destacó el papel estratégico de las empresas al promover lenguaje incluyente, prácticas equitativas y productividad.

ALIANZA INTERNACIONAL: "INTEGRAMOS MÉXICO"

Esta acción se enmarca en el proyecto “Integramos México”, el cual cuenta con el financiamiento del Gobierno de Canadá y la colaboración de agencias internacionales como la OIM, ACNUR y la OIT. 

El propósito central es garantizar una integración socioeconómica duradera y segura para las personas refugiadas y migrantes en el país.

“Con programas como este, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el PNUD en México consolidan su compromiso de construir comunidades más inclusivas, diversas y resilientes, donde la formación, la igualdad y el respeto a los derechos humanos se convierten en la base para un futuro más sólido y próspero para todas las personas”, se agregó.

Con este esfuerzo se aseguró que el gobierno estatal reafirma su alineación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, consolidando la inclusión no solo como un concepto ético, sino como un pilar estratégico para la prosperidad del estado.


