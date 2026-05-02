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Nuevo León

Nuevo León avanza con 'Nuevo León Cumple' y certeza empresarial

El Gobierno de Nuevo León reporta avances en 'Nuevo León Cumple': digitalización, reglas claras, sanciones y socialización con cámaras empresariales

  • 02
  • Mayo
    2026

El Gobierno del Estado de Nuevo León presentó avances concretos dentro de la estrategia “Nuevo León Cumple: Todo en Línea + Reglas Claras”, iniciativa enfocada en dar mayor certeza jurídica, agilizar trámites y fortalecer la transparencia en inspecciones estatales.

Como parte de esta agenda, se realizó la cuarta sesión de trabajo con cámaras empresariales, dando continuidad a una mesa permanente en la que participan 10 organismos del sector privado y 14 dependencias estatales.

El objetivo es mejorar servicios, facilitar el cumplimiento regulatorio y prevenir irregularidades.

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La estrategia fue instruida por el gobernador Samuel García y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, y coordinada desde la Oficina Ejecutiva por Mariela Saldívar.

Avances en los cuatro ejes de la estrategia

A un mes de su implementación, “Nuevo León Cumple” ya muestra resultados en sus cuatro pilares: digitalización, reglas claras en procesos, sanciones y socialización

En materia de digitalización, se concluyó la digitalización de nuevos procesos en dependencias como la Secretaría de Economía, el Registro Civil y Conciliación Laboral. 

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Además, se preparan trámites digitales en la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el DIF estatal.

El Instituto de Control Vehicular iniciará un proceso de simplificación que reducirá de 27 a 10 trámites.

Asimismo, se actualiza el padrón de inspectores estatales y se pondrá en marcha un programa de capacitación para fortalecer las visitas domiciliarias.

También se elaboran protocolos para transparentar cómo se realizan las inspecciones y los mecanismos para reportar posibles abusos.

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Se fortalecen los canales de denuncia en coordinación con la Unidad Anticorrupción y órganos internos de control.

Las denuncias ciudadanas serán canalizadas a través de:

  • CorrupNet
  • Línea 070
  • Línea 089

El objetivo es garantizar seguimiento efectivo y sanciones cuando corresponda.

El Gobierno estatal impulsa campañas informativas sobre herramientas como NLínea y el padrón de inspectores, además de recomendaciones para detectar irregularidades y facilitar el cumplimiento normativo.

Un modelo de gobierno más transparente

“Estamos ordenando cómo funciona el gobierno en la práctica, con reglas claras, herramientas digitales y seguimiento puntual, para que hacer las cosas bien por parte de la ciudadanía sea suficiente”, destacó Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador.

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Con esta estrategia, el Gobierno de Nuevo León busca consolidar un modelo de atención basado en la transparencia, la prevención y la mejora continua, enfocado en facilitar la actividad económica y fortalecer la confianza institucional.

El programa inició el 27 de marzo con reuniones semanales entre representantes de cámaras empresariales como Caintra, Canac, Coparmex, Canadevi, Cmic, Canirac, Canacar, Canacope, Index y otras organizaciones.

Por parte del Gobierno estatal participan dependencias como la Secretaría General de Gobierno, Finanzas, Movilidad y Planeación Urbana, Instituto de Movilidad, Igualdad e Inclusión, Medio Ambiente, Salud, Trabajo, Agua y Drenaje, DIF, Contraloría, Economía, Seguridad y otras áreas coordinadas por la Oficina Ejecutiva del Gobernador.


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