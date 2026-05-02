Nuevo León avanza con 'Nuevo León Cumple' y certeza empresarial

El Gobierno del Estado de Nuevo León presentó avances concretos dentro de la estrategia “Nuevo León Cumple: Todo en Línea + Reglas Claras”, iniciativa enfocada en dar mayor certeza jurídica, agilizar trámites y fortalecer la transparencia en inspecciones estatales.

Como parte de esta agenda, se realizó la cuarta sesión de trabajo con cámaras empresariales, dando continuidad a una mesa permanente en la que participan 10 organismos del sector privado y 14 dependencias estatales.

El objetivo es mejorar servicios, facilitar el cumplimiento regulatorio y prevenir irregularidades.

La estrategia fue instruida por el gobernador Samuel García y el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, y coordinada desde la Oficina Ejecutiva por Mariela Saldívar.

Avances en los cuatro ejes de la estrategia

A un mes de su implementación, “Nuevo León Cumple” ya muestra resultados en sus cuatro pilares: digitalización, reglas claras en procesos, sanciones y socialización

En materia de digitalización, se concluyó la digitalización de nuevos procesos en dependencias como la Secretaría de Economía, el Registro Civil y Conciliación Laboral.

Además, se preparan trámites digitales en la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el DIF estatal.

El Instituto de Control Vehicular iniciará un proceso de simplificación que reducirá de 27 a 10 trámites.

Asimismo, se actualiza el padrón de inspectores estatales y se pondrá en marcha un programa de capacitación para fortalecer las visitas domiciliarias.

También se elaboran protocolos para transparentar cómo se realizan las inspecciones y los mecanismos para reportar posibles abusos.

Se fortalecen los canales de denuncia en coordinación con la Unidad Anticorrupción y órganos internos de control.

Las denuncias ciudadanas serán canalizadas a través de:

CorrupNet

Línea 070

Línea 089

El objetivo es garantizar seguimiento efectivo y sanciones cuando corresponda.

El Gobierno estatal impulsa campañas informativas sobre herramientas como NLínea y el padrón de inspectores, además de recomendaciones para detectar irregularidades y facilitar el cumplimiento normativo.

Un modelo de gobierno más transparente

“Estamos ordenando cómo funciona el gobierno en la práctica, con reglas claras, herramientas digitales y seguimiento puntual, para que hacer las cosas bien por parte de la ciudadanía sea suficiente”, destacó Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva del Gobernador.

Con esta estrategia, el Gobierno de Nuevo León busca consolidar un modelo de atención basado en la transparencia, la prevención y la mejora continua, enfocado en facilitar la actividad económica y fortalecer la confianza institucional.

El programa inició el 27 de marzo con reuniones semanales entre representantes de cámaras empresariales como Caintra, Canac, Coparmex, Canadevi, Cmic, Canirac, Canacar, Canacope, Index y otras organizaciones.

Por parte del Gobierno estatal participan dependencias como la Secretaría General de Gobierno, Finanzas, Movilidad y Planeación Urbana, Instituto de Movilidad, Igualdad e Inclusión, Medio Ambiente, Salud, Trabajo, Agua y Drenaje, DIF, Contraloría, Economía, Seguridad y otras áreas coordinadas por la Oficina Ejecutiva del Gobernador.

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