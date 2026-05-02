Incendio en veterinaria de San Pedro deja un joven intoxicado

Un incendio registrado la mañana de este sábado en una veterinaria del municipio de San Pedro Garza García movilizó a cuerpos de emergencia, dejando como saldo a un joven con intoxicación y crisis nerviosa.

El siniestro ocurrió en el cruce de las avenidas José Vasconcelos y Los Aldama, en el centro del municipio, dentro del negocio “Pet Crew Spa & Care”, en donde el fuego habría sido provocado por un probable cortocircuito que consumió papelería y un escritorio en el área de recepción.

A la llegada de Protección Civil Nuevo León, el incendio ya había sido controlado por Bomberos, mientras que personal municipal se encargó de ventilar el área y realizar labores de enfriamiento.

En el lugar fue atendido un joven identificado como Alejandro Federico Gracia Sandoval, de 22 años, quien presentó intoxicación y crisis nerviosa tras intentar sofocar el fuego.

Durante el incidente también se resguardó a un perro que se encontraba en la veterinaria, el cual tampoco presentó lesiones graves. Tras culminar las labores, las autoridades determinaron que no existían más riesgos en la zona.

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