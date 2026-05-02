Guadalupe fortalece coordinación binacional rumbo al Mundial

Con la Copa Mundial FIFA 2026 en el horizonte, Guadalupe comenzó a reforzar su estrategia institucional para responder a la magnitud del torneo que colocará a Nuevo León bajo los reflectores internacionales.

Como parte de estos trabajos, Protección Civil Guadalupe participó en una reunión estratégica realizada en el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey, encabezada por Matthew C. Hurley, jefe de la Sección Consular.

El encuentro reunió a titulares de diversas dependencias con el objetivo de establecer bases de colaboración en temas clave como la gestión de riesgos, seguridad preventiva, protección a visitantes nacionales e internacionales, movilidad urbana y respuesta ante emergencias.

Las autoridades subrayaron que el objetivo es garantizar un Mundial seguro, ordenado y con capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Irak y Bolivia, antesala de lo que se podría vivir

Como antecedente de este modelo, Guadalupe ya desplegó un operativo de gran escala el pasado 31 de marzo durante el partido entre Irak y Bolivia, evento que sirvió como antesala para medir capacidades logísticas y de seguridad.

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En ese dispositivo participaron las 13 divisiones especializadas de la policía municipal, coordinadas con fuerzas estatales y federales.

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Durante el evento se implementaron ajustes viales significativos en zonas cercanas al estadio, incluyendo vigilancia permanente y modificaciones en circulación sobre arterias estratégicas.

La estrategia municipal contempla no solo el resguardo del recinto sede, sino también mantener patrullajes activos en colonias para evitar que la concentración de recursos en eventos masivos afecte la seguridad cotidiana.

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