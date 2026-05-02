Impulsa Monterrey el deporte con clínica de basquetbol a menores
La sesión de entrenamiento fue impartida por Eduardo Nájera, exjugador profesional y el primer mexicano en llegar a la NBA
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Mayo
2026
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de la niñez y la juventud, el Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, llevó a cabo una clínica de básquetbol gratuita en colaboración con los Dallas Mavericks y la empresa Softtek.
La iniciativa busca utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, fomentando la disciplina, la sana convivencia y alejando a los jóvenes de entornos de riesgo mediante estilos de vida saludables.
Leyenda en las duelas regias
La sesión de entrenamiento fue impartida por Eduardo Nájera, exjugador profesional y el primer mexicano en llegar a la NBA. La participación del exbasquetbolista representó un estímulo significativo para las niñas, niños y jóvenes regiomontanos, quienes tuvieron la oportunidad de aprender directamente de una de las figuras más importantes del deporte nacional.
"El deporte es un eje clave para el desarrollo social; reconocer y tener a figuras como Eduardo Nájera es un aliado fundamental para motivar a las futuras generaciones de deportistas en la ciudad", destacaron autoridades municipales.
Continuidad a la transformación de espacios públicos
Este esfuerzo conjunto entre el sector público y la iniciativa privada da continuidad a los trabajos iniciados en marzo de 2025, cuando se llevó a cabo la rehabilitación de espacios deportivos públicos en la ciudad, comenzando por el gimnasio polivalente de la Ciudad Deportiva Monterrey y su respectiva cancha exterior.
Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey refrenda su compromiso de seguir impulsando la infraestructura digna y los programas formativos, garantizando que el acceso al deporte sea completamente gratuito para la comunidad.
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