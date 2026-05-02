Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
hdrfh_480709f345
Nuevo León

Impulsa Monterrey el deporte con clínica de basquetbol a menores

La sesión de entrenamiento fue impartida por Eduardo Nájera, exjugador profesional y el primer mexicano en llegar a la NBA

  • 02
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de la niñez y la juventud, el Gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, llevó a cabo una clínica de básquetbol gratuita en colaboración con los Dallas Mavericks y la empresa Softtek.

La iniciativa busca utilizar el deporte como una herramienta de transformación social, fomentando la disciplina, la sana convivencia y alejando a los jóvenes de entornos de riesgo mediante estilos de vida saludables.

ghdsh.jpg

Leyenda en las duelas regias

La sesión de entrenamiento fue impartida por Eduardo Nájera, exjugador profesional y el primer mexicano en llegar a la NBA. La participación del exbasquetbolista representó un estímulo significativo para las niñas, niños y jóvenes regiomontanos, quienes tuvieron la oportunidad de aprender directamente de una de las figuras más importantes del deporte nacional.

"El deporte es un eje clave para el desarrollo social; reconocer y tener a figuras como Eduardo Nájera es un aliado fundamental para motivar a las futuras generaciones de deportistas en la ciudad", destacaron autoridades municipales.

hdrh.jpg

Continuidad a la transformación de espacios públicos

Este esfuerzo conjunto entre el sector público y la iniciativa privada da continuidad a los trabajos iniciados en marzo de 2025, cuando se llevó a cabo la rehabilitación de espacios deportivos públicos en la ciudad, comenzando por el gimnasio polivalente de la Ciudad Deportiva Monterrey y su respectiva cancha exterior.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey refrenda su compromiso de seguir impulsando la infraestructura digna y los programas formativos, garantizando que el acceso al deporte sea completamente gratuito para la comunidad.

dhh.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

el_horizonte_info7_mx_2_5c0108f4e9
Despiden a Camila entre fe, dolor y un clamor de justicia
Whats_App_Image_2026_04_29_at_4_57_28_PM_f001024de0
Niñez migrante en Tamaulipas pide mayor inclusión
Whats_App_Image_2026_04_29_at_15_56_57_08e18ace47
Juventudes impulsan cultura democrática desde el voto
publicidad

Últimas Noticias

RVGRYTNG_90d557a1bb
Díaz Ayuso arranca gira por México en Basílica de Guadalupe
uyhmytu67_a3e96bc43b
Detectan deuda y “aviadores” en Simas Piedras Negras
Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
publicidad

Más Vistas

reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
publicidad
×