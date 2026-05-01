Arrasa UANL en atletismo universitario, cosecha 23 oros
Los Tigres establecieron un nuevo récord institucional al cosechar 23 medallas de oro, superando cualquier actuación previa en la historia de la universidad
- 01
-
Mayo
2026
En una exhibición de dominio total, la delegación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) cerró con letras de oro su participación en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, proclamándose campeona absoluta en la disciplina de atletismo.
Los Tigres no solo conquistaron la cima del podio en el Estadio Alberto “Chivo” Córdova, sino que establecieron un nuevo récord institucional al cosechar 23 medallas de oro y acumular un impresionante total de 1172 puntos, superando cualquier actuación previa en la historia de la máxima casa de estudios de Nuevo León.
Jornada de ensueño: Oro, récords y despedidas
Bajo la coordinación de Paulina Flores, el equipo auriazul demostró su jerarquía en el cierre de las pruebas de pista y campo. Entre los resultados más destacados de la última jornada sobresalen André Gómez (FACPYA), quien se colgó el oro en salto con garrocha en su debut nacional, mientras que Alan Benavides (FOD) se consagró como bicampeón nacional en salto triple, sumando este éxito a su previo campeonato en salto de longitud.
De igual manera, Katia Uribe mejoró su plata del año pasado para llevarse el oro en el heptatlón con 5055 puntos, mientras que Sofía Sánchez (FOD) dominó el lanzamiento de bala; finalmente, Gerardo Ávila (FOD) alcanzó la gloria en lanzamiento de disco con su mejor registro histórico (46.67 m).
Un momento emotivo de la jornada fue la despedida de atletas como Mayran Cruz y Emilio Herrera, quienes cerraron su etapa de elegibilidad con medallas de plata, dejando un legado de éxito para la institución.
Supremacía en salto triple
Por segundo año consecutivo, la UANL envió un mensaje de autoridad al ocupar los tres cajones del podio en el salto triple varonil, logrando el 1-2-3 con Alan Benavides (oro), Ethan de Jesús Moreno (plata) y Luis Ángel Rodríguez (bronce).
Reconocimiento al liderazgo deportivo
El trofeo de campeones fue recibido por José Alberto Pérez, Director de Deportes de la UANL, quien fue homenajeado por los propios atletas en un gesto de gratitud por el apoyo al programa deportivo. En un acto de fraternidad deportiva, Pérez García compartió el podio con Gabriela Santos Cruz, egresada y exmedallista de la UANL, quien actualmente coordina el área deportiva de la UAEMex, sede del evento.
Cuadro de medallas (cierre de competencia)
|Categoría
|Atletas Destacados
|Facultad
|Marca/Logro
|ORO
|André Gómez (Garrocha)
|FACPYA
|4.60 m
|ORO
|Alan Benavides (Salto Triple)
|FOD
|14.94 m (Bicampeón)
|ORO
|Katia Uribe (Heptatlón)
|FOD
|5055 pts
|PLATA
|Mayran Cruz (400m vallas)
|POST FOD
|1:00.11
|PLATA
|Anabel Méndez (Salto Altura)
|FCB
|1.61 m
|BRONCE
|Jesús Hernández (200m)
|FIME
|21.61 s
Con este resultado, la UANL reafirma su posición como la potencia número uno del deporte universitario en México, consolidando un proceso que une el talento de sus facultades con una preparación de élite. ¡Felicidades, Tigres!
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas