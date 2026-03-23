Nuevo León firma colaboración para fortalecer ciberseguridad

El Gobierno de Nuevo León, junto con Alianza México Ciberseguro (AMCS), firmó este lunes una colaboración para explorar mecanismos que permitan fortalecer la cultura de seguridad digital en la entidad.

De acuerdo con esta colaboración pactada a través de la Secretaría de Economía, se busca generar un acercamiento entre ambas partes para conocer acciones y buenas prácticas, impulsadas por la AMCS.

Destacan ciberseguridad como pieza clave de desarrollo económico

Durante la ceremonia, el subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía, Carlos Serna destacó que la ciberseguridad es un elemento clave para el desarrollo económico y la confianza en el entorno digital.

“Fortalecer la seguridad digital es fundamental para proteger a la ciudadanía y garantizar condiciones de confianza para la inversión y el desarrollo económico, y la colaboración con organismos especializados nos permite avanzar hacia un entorno más seguro y resiliente”, señaló.

Subrayó la importancia de impulsar iniciativas que promuevan la adopción de buenas prácticas en el uso de tecnologías.

“En Nuevo León estamos comprometidos con impulsar políticas que fortalezcan la cultura de ciberseguridad, a través del intercambio de conocimiento y la colaboración con expertos, para beneficio de la población y del ecosistema digital”, agregó.

Esta carta se establece dentro de un diálogo de consulta para el eventual desarrollo de proyectos conjuntos, los cuales deberán formalizarse de acuerdo con las disposiciones legales.

En este acuerdo también se contó con la presencia del director de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Economía, Cristóbal Cárdenas; líder del Capítulo Nuevo León de la AMCS y consejero, Agustín Tiburcio; fundador de la AMCS, Ernesto Ibarra; cofundadora y consejera de la AMCS, Claudia Escoto; cofundador y consejero de la AMCS, José Luis Ponce.

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