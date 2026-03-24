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Nacional

Vinculan a exgobernador Jaime Bonilla por nexos con Next Energy

En este acuerdo se garantizó una inversión inicial de 1,300 millones de pesos, como parte del respaldo del proyecto de la empresa energética

  • 24
  • Marzo
    2026

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso este martes por su presunta participación en los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades atribuidos al convenio efectuado con la empresa Next Energy.

Un juez determinó, después de 24 horas, su imputación por llevar a cabo este convenio cuando era mandatario estatal con la empresa energética, el cual comprometía a la administración a pagar un monto total de 123 millones de pesos mensuales a lo largo de 30 años.

"Utilizando sus atribuciones constituciones y legales para  estructurar y posibilitar la contratación en una materia de competencia exclusiva federal, ocasionó que el Estado celebrara contratos que generara deuda y comprometieran recursos estatales de manera ilícita y posteriormente, se distrajeran recursos públicos bajo su administración en beneficios de terceros".

En este acuerdo se garantizó una inversión inicial de 1,300 millones de pesos, como parte del respaldo del proyecto.

El juzgador responsable fijó una multa de 100 mil pesos como parte de la medida cautelar, pero se reiteró que no iría a la cárcel. Además, se estipuló un plazo de seis meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

Nunca se habló de construir una planta: Bonilla

Previo a este proceso legal, el exsenador y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo (PT) declaró que "nunca se habló de construir una planta" por parte de su administración.

Al ser cuestionado por su presencia en la colocación de la primera piedra de la planta fotovoltaica en Valle de Mexicali, el exfuncionario reiteró esa postura.

"Nunca se habló de construir una planta. Si, pero nunca se habló de construir una planta como Estado." 

Proponen debate en Congreso por contrato Next Energy

Luego de que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, invitara a Luis Donaldo Colosio a hablar del contrato con Next Energy, en el Congreso del Estado se pidió que esta charla sea abierta a la ciudadanía y se realice en el recinto legislativo.

La propuesta fue hecha por el diputado de Morena, Jesús Elizondo, quien indicó que ya que los dos funcionarios se han hecho acusaciones públicas, es mejor que todo se lleve a cabo dentro del marco de la legalidad, la transparencia y la certeza jurídica, por lo cual también llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir.

Aquí te presentamos la nota completa: Proponen debate en Congreso por contrato Next Energy


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