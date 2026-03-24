Con cifras récord, NL afina estrategia turística rumbo al Mundial

A 78 días para que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, Nuevo León comenzó a perfilar su estrategia para consolidarse como uno de los destinos clave del torneo, con un crecimiento sostenido en turismo, conectividad y derrama económica.

Durante la reunión “Planeación Estratégica y de Promoción 2026”, encabezada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, autoridades estatales presentaron los avances y metas que buscan potenciar la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

Cifras que respaldan el crecimiento

La secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez Villarreal, destacó que el estado registra actualmente más de 3.3 millones de turistas hospedados, con una ocupación hotelera del 63 por ciento.

Además, la derrama económica supera los $34 mil millones de pesos, lo que posiciona al turismo como uno de los motores más sólidos del desarrollo regional.

Conectividad aérea, clave para el Mundial

Uno de los puntos fuertes de la estrategia es la conectividad. Nuevo León se consolida como un nodo estratégico con más de 64 vuelos directos y 26 rutas internacionales, facilitando el arribo de visitantes y la atracción de eventos de talla global.

Dicha infraestructura aérea será fundamental para atender la demanda que generará el Mundial 2026, en el que Monterrey será una de las sedes.

Infraestructura y sostenibilidad en la agenda

El plan estatal también contempla el fortalecimiento de la infraestructura urbana, la movilidad y la logística para eventos masivos, con un enfoque en sostenibilidad y coordinación institucional.

“El Mundial representa una oportunidad para fortalecer capacidades en el estado y consolidar un destino preparado, competitivo y con visión de largo plazo”, destacó Martínez Villarreal.

Como parte de la estrategia, Nuevo León impulsa acciones de promoción a nivel nacional e internacional, además de programas de inclusión y profesionalización del sector.

También se busca mejorar la experiencia del visitante mediante herramientas como el Pasaporte Nuevo León y la plataforma CapaciTur, enfocadas en facilitar el acceso a servicios y elevar la calidad en la atención turística.

Cabe mencionar que la participación del estado se realizó en conjunto con autoridades federales y otras entidades, con el objetivo de alinear esfuerzos y fortalecer el posicionamiento de México como anfitrión del Mundial.

Comentarios